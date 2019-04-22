Game Of Thrones'ta seks sahnesi olay oldu

Game of Thrones’un 8. sezon 2. bölümünde Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin bekaretini kaybetme sahnesi, seyircilerden tepki topladı.

(Spoiler: Bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren, seyretmeyenler için sürprizi bozan açıklama veya ipucu)

Dizinin dün gece yayınlanan yeni bölümünde Arya’nın soyunduğu sahne seyircilerin en çok konuştuğu sahne oldu.

Arya ve Robert Baratheon’un oğlu Gendry flört etmeye başladı. Bu yakınlaşma, Winterfell ile Kuzey Kralı'nın savaşa hazırlanma anına denk geldi.

Gendry, Arya’ya eski sevgilileri hakkında soru sorduğunda, Arya bakire olduğunu söyleyerek, “Biraz sonra öleceğiz. Ölmeden önce bunun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum” dedi.

White Walker’lar Winterfell’e ulaşmadan hemen önce Arya’nın amacına ulaştığı anlaşıldı.

Arya’nın ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi, seyircilerin sosyal medya üzerinden eleştirel yorumlar yapmalarına yol açtı; seyirciler, sahneden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.