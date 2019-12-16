Hasankeyf'in son tarihi eseri de taşınıyor

Batman’da Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenilen 12 bin yıllık tarihe sahip antik kent Hasankeyf'in önemli tarihi eserlerinden El-Rızk Camisi de yerinden koparıldı.

Çalışması aylar önce başlayan tarihi camiinin taşıması, ilk önce yaklaşık dört buçuk metre yükseltiye çıkarılarak beton bloklar üzerine konuldu. Dün 256 tekerlekli SPTM aracına konulan 1687 ton ağırlığındaki caminin taşınması, sabah erken saatlerinde başladı.

DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ: HASANKEYF ŞUBATTA SU ALTINDA KALACAK



Taşıma öncesi Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, taşımaya ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Hasankeyf'te yapılan son taşıma işleminin bugün başladığını ve çarşamba gününe kadar Harim Duvarları’nın da taşınacağını söyleyen Kösalı, "Hasankeyf'e suyun gelmesine yaklaşık bir metre kaldı. Şubat ayında ise Hasankeyf'in su altında kalacağını planlıyoruz" dedi. Yapılan açıklama sonrası SPTM aracı başına gelen Kösalı, taşıma işlemlerini başlattı.

Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi'nin minaresi de bir süre önce taşınmıştı.

TAŞIMA SIRASINDA AĞIT

Kalabalık bir basın grubunun takip ettiği taşıma işleminde tarihi camii yıkıntıların arasından geçirilerek, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Arkeopark alanına götürüldü.

Yaşlı bir kadının ise, tarihi camiinin taşınması sırasında ağıtlar yaktığı bildirildi. (MA-DHA)