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  3. 11 Haziran 2017 11:32

Hülya Avşar ''babaanne'' olacak

Bir döneme damgasını vuran ''Berlin in Berlin'' filminin devamı çekiliyor. Cesur sahneleriyle çok konuşulan Hülya Avşar bu kez babaanneyi canlandıracak.

Hülya Avşar ''babaanne'' olacak
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Güneş'ten Ahmet Döğen'in habeirne göre, yönetmenliğini Sinan Çetin’in üstlendiği doksanlı yıllarca çok konuşulan ‘Berlin in Berlin’ filminin devamı geliyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren filmde çok konuşulan Hülya Avşar, bu kez babaanneyi oynayacak. 

Uzun süre sonra setlerde
Sinemaya ara veren Sinan Çetin ise tekrar yönetmen koltuğuna oturacak.  İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Avşar kızı, çekimler süresince de Amereka’ya seyahat edecek.  New York da çekimleri yapılacak filminin adı da ‘New York in New York’ olduğu gelen bilgiler arasında.  

İlk isim Hülya Avşar
Oyuncu kadrosunda ilk netleşen isim Hülya Avşar olurken filmde babaanneyi canlandıracağı kesinleşti. Uzun yıllardır ekranlardan hayatımızın içine giren 53 yaşındaki Avşar’ın artık babaanne rollerine hayat vermesi ise alışık olunmayan bir durum. Renkli kişiliği ile hemen herkesin beğenisini kazanan Avşar’ın iddialı bir rolle tekrar beyaz perdeye gelmesi heyecan uyandırdı. Filmde ki diğer oyuncular içinde Sinan Çetin’in geniş bir araştırma yaparak kadroyu netleştirmeye çalıştığı öğrenildi. 

 

Güneş

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