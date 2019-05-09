Hümeyra'nın yarım asırlık tutkusu

Usta sanatçı Hümeyra, resimleriyle 8 Mayıs Çarşamba günü ilk kez Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıktı. Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hümeyra, duygu dolu anlar yaşadı.
Ankara doğumlu olan Hümeyra, 1969 yılında başladığı sanat yolculuğunun 50'nci yılında, ikinci kişisel resim sergisiyle doğduğu şehre döndü.
İlk kişisel sergisini 2018 yılında İstanbul’da açan Hümeyra, Armoni Sanat Galerisi’nde açtığı ikinci kişisel sergisini “Bu sergi, benim Ankara’ya saygı duruşumdur” sözleriyle niteliyor.
Sergi, sanatseverler tarafından 8-30 Mayıs tarihleri arasında Armoni Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.