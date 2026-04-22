Işık Üniversitesi 30. Yıl Özel Konseri ve Piyano Festivali Başlıyor

SUNART•İST ve Işık Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşecek II. Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali, 30. yıl özel gala konseriyle sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Ödüllü genç piyanistlerin ünlü şef Orhun Orhon yönetimindeki senfonik orkestra eşliğinde sahne alacağı bu nadir sanatsal girişim, 5 Haziran'da Şile Kampüsü'nde kapılarını açıyor.

Türkiye’de sanatsal ve pedagojik açıdan nadir gerçekleştirilen bir proje olan SUNART•İST II. Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali, bu yıl çok özel bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Işık Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen gala konseri, klasik müzik dünyasının parlayan yıldızlarını senfonik bir orkestra eşliğinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Genç Piyanistler Orkestra Eşliğinde Devleşecek

SUNART•İST 2025’in ödüllü isimlerinden oluşan seçkin kadroda; Özgür Deniz Akbay, Leila Orhan, Hediye Yücel, Çağın Ata Ekici, Elif Anastasia Çavdar, Almina Yücel, Hamit Erdem Özpolat, Aylin Kılıç, Barış Tümkaya ve Duru Ercoşkun yer alıyor. Genç sanatçılar, kuşakdaşlarının aksine profesyonel bir orkestra eşliğinde sahne deneyimi kazanarak kariyerlerinde dev bir adım atacaklar.

Şef Orhun Orhon Yönetiminde Dev Repertuvar

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Orkestra Akademik Başkent Müzik Direktörü Orhun Orhon yönetimindeki konserde; Bach, Mozart, Schubert ve Bartók gibi devlerin yanı sıra modern müziğin temsilcisi Fazıl Say'ın eserleri de yankılanacak. Gecenin finalinde ise Kırgızistan Onurlu Devlet Sanatçısı Dr. Talgat Arakeev, virtüöz performansıyla sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir final yaşatacak.

Ücretsiz Giriş ve Başvuru Fırsatı

5 Haziran 2026 tarihinde, saat 15.00’te Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryumu'nda gerçekleşecek bu özel konsere girişler ücretsiz olacak.

Tüm sanatseverler bu özel konsere davetlidir.
Işık Üniversitesi Şile Kampüsü – Oditoryum 5 Haziran 2026
15.00
Giriş ücretsizdir.

Ayrıca festival komitesi, II. SUNART•İST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali için başvuruların devam ettiğini hatırlattı. Yeni yetenekler için son başvuru tarihi 1 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

