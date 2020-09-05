İstanbul Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle erteledi

TÜYAP tarafından yapılan açıklamada, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ertelendiği belirtildi.

Erteleme duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli ziyaretçiler ve yayıncılarımız fuarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu yıl içinde sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Bizden haberler için hesapları ve web sitemizi takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.”

İZMİR’DE İKİNCİ ERTELEME

Öte yandan 25. İzmir Kitap Fuarı da bir kez daha ertelendi. Fuarı ile ilgili ilk belirlenen tarih 11-18 Nisan 2020’ydi.

Ancak pandeminin başlaması nedeniyle fuarın 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenleneceği açıklanmıştı.

İki fuarın da koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.