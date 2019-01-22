İstanbul’un yeni simgesi Çamlıca Cami belgesel oluyor

Yapımına 2013 yılında başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen Çamlıca Cami, alanında uzman profesyonel bir ekip tarafından belgesel film haline getiriliyor.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisi

17 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Çamlıca Cami, eşsiz konumu, 6 minaresi, 72 metre yüksekliğinde ve 34 metre çapındaki kubbesi, 11 bin metrekarelik Türk İslam Eserleri Müzesi, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi ve 3 bin metrekarelik kütüphanesiyle İstanbul’un yeni simgesi oluyor.

Çamlıca Cami’nin yapım hikayesi, sahip olduğu özellikleri ve misyonunu konu alan “İstanbul’un yeni Simgesi Çamlıca Cami Belgesel Filmi” için çalışmalara başlandı.

Yönetmenliğini Umut Mete Soydan’ın yapacağı belgesel filmde, görüntü yönetmenliğini ise yapımına başlandığı ilk günden beri Çamlıca Cami’ni görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin yapacak.

Geleneksel anlamda bir külliye, modern anlamda ise sosyal donatı alanları ile bir kompleks şeklinde tasarlanan cami Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük cami olma özelliği taşıyor.

Sanat Atölyesi ve Kültür Merkezi de de olacak

Çamlıca Cami bünyesinde hat, tezhip ve minyatür gibi bir çok geleneksel sanatın işlendiği 8 farklı sanat atölyesi de yer alıyor. Cami tüm bu özellikleriyle bir sanat atölyesi ve kültür merkezi de olmuş olacak.

Külliye Niteliğinde

Sahip olduğu özellikler ile tam bir külliye olma özelliği olma niteliği taşıyan cami, altın orana sahip özellikte ve geleneksel Osmanlı Mimarisi çizgisinde inşa edildi.

Tüm İnce Detaylar Düşünüldü

Aynı anda yaklaşık 55 bin kişinin ibadet edebileceği şekilde dizayn edilen Çamlıca Cami’nde bebek emzirme odası, çocuk bakım odası ve asansör gibi tüm ince detaylar da düşünüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne de yapım desteği için sunulan belgesel 4K Görüntü Kalitesinde olacak ve animasyonlarla da desteklenecek. 26 dakika süreli olması planlanan belgeselin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.