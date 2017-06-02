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  2. Kültür Sanat
  3. 02 Haziran 2017 15:30

İşte herkesin ''gıcık'' olduğu o sesin sahibi

Bir bankanın sesi olduğunu belirten oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, ''Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim'' dedi.

İşte herkesin ''gıcık'' olduğu o sesin sahibi
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, NTV Radyo'da katıldığı programda Türkiye'nin en 'gıcık' kapılan seslerden biri olduğunu itiraf etti. Dizdar, “Yedi senedir çok ünlü bir bankanın IVR sesiyim. Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim” dedi. Şu an Pi dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Dizdar, “Bankayı arayıp kendi sesimi duyunca ‘geç geç o kısımları’ diye konuştuğum oluyor” şeklinde konuştu.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, ortaokuldayken Belçika’da “müzikal oyunculuk” eğitimi aldı. Babasının tayini nedeniyle Türkiye’ye dönünce Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okudu. Daha sonra Londra’ya giderek konservatuar eğitimi aldı. Başrolünü üstlendiği “Çekmeceler” filmiyle 21. Sadri Alışık Sinema Ödülleri’nde “Yılın en başarılı kadın oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Ece Dizdar, şu an Başak Daşman ve Merve Dizdar’la birlikte Craft Tiyatro’nun “Yutmak” oyununda ve Onur Ünlü’nün yönettiği “Görünen Adam” dizisinde rol alıyor.

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