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  3. 10 Mayıs 2018 10:33

Keloğlan efsanesi 40 yıl sonra geri dönüyor

Türk sinemasının efsane film serilerinden biri olan Keloğlan, 40 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşınıyor.

Keloğlan efsanesi 40 yıl sonra geri dönüyor
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40 yıl önce Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan'ı bu sefer genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandıracak. Keloğlan'ın âşık olduğu Cankız karakterine ise Söz dizisininin Su'yu Yağmur Ün hayat verecek. Senaryosunu Ferhat Ergün'ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği fantastik filmde görsel efekt ve gerçek görüntüler harmanlanarak masalsı bir dünya yaratılacak.

40 YIL SONRA YENİDEN

Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in gibi ünlü isimlerin de rol alacağı film, Keloğlan ve arkadaşlarının 40 yıl aradan sonra Cankız'ın yardım çağrısı üzerine harekete geçmesiyle başlayacak.

ÇOCUKLARA DOĞA BİLİNCİNİ AKTARMAYI HEDEFLİYOR

Doğa bilinci ve hayvan sevgisini fantastik bir dilde çocuklara aktarmayı hedefleyen filmde Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (HAYKOD) ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcılığını Galip Gültekin, Çağdaş Gültekin ve Sonku Gültekin'in üstlendiği filmin müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

keloğlan
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