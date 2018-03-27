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  3. 27 Mart 2018 23:43

''Kızgın Damdaki Kedi'' büyük alkış aldı

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri ''Kızgın Damdaki Kedi'' isimli oyunuyla devam etti.

''Kızgın Damdaki Kedi'' büyük alkış aldı
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Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri, Mam'art Tiyatro'nun, "Kızgın Damdaki Kedi" isimli oyunuyla devam etti.

20.yüzyılın en önemli yazarlarından Amerikalı Tenesse Williams'ın 1955 yılında yazdığı oyun, Pulitzer ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödüllerini aldı. Oyunda, büyük arazi sahibi zengin bir Amerikan ailesi içindeki gizlenmiş, saklı kalmış bir takım gerçeklerin ortaya dökülmesiyle yaşanan çatışmalar anlatıldı. Ayten Uncuoğlu, Ünal Silver, Tuğrul Tülek, Sezin Akbaşoğulları, Bennur Duyucu ve Ömür Kayakırılmaz rol aldığı tek perdelik oyunu, Serkan Salihoğlu yönetti. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyuncular, oyun bitiminde tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunculara, Maltepeli kadınların Süreyyapaşa Cam Atölyesi'nde hazırladığı işlemeli tabaklar  takdim edildi.

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