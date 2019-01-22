Merakla beklenen Oscar adayları açıklandı

Bu yıl 91'inci kez verilecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı. Adaylıklara damgasını vuran iki film Roma ve The Favorite oldu. Her iki film de belli başlı dallarda 10'ar adaylık aldı.

27 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek olan ödüllerde bir de ilk yaşandı.

Black Panther (Kara Panter) Oscar tarihinde en iyi film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu.Film toplam 7 dalda aday,

ÖĞRETMEN YALITZA OSCAR ADAYI OLDU

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Roma Oscar'da da en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi sinematografi, en iyi ses kurgu ve yapım tasarımı dallarında yani tam 10 dalda Oscar adayı oldu. Filmin baş kadın karakterini oynayan Yalitza Aparicio da en iyi kadın oyuncu adayları arasında. Asıl mesleği öğretmenlik olan Aparicio, ilk sinema filmiyle bu sanatın en önemli ödüllerinden birine aday oldu.

Bu arada onlarca yıldır çok konuşulan filmlere imza atan yönetmen Spike Lee, kariyerinde bir ilki yaşadı. 61 yaşındaki Lee; ilk kez en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında adaylık aldı.

İşte Kumail Nanjiani ile Tracee Ellis Ross tarafından açıklanan adaylar.

En iyi film

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

En iyi erkek oyuncu

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book”

En iyi kadın oyuncu

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali, “Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Amy Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

En iyi yönetmen

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

En iyi uzun metraj animasyon

“Incredibles 2,” Brad Bird

“Isle of Dogs,” Wes Anderson

“Mirai,” Mamoru Hosoda

“Ralph Breaks the Internet,” Rich Moore, Phil Johnston

“Spider-Man: Into the Spider-Verse,” Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

En iyi kısa metraj animasyon

“Animal Behaviour,” Alison Snowden, David Fine

“Bao,” Domee Shi

“Late Afternoon,” Louise Bagnall

“One Small Step,” Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

“Weekends,” Trevor Jimenez

En iyi uyarlama senaryo

“The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen , Ethan Coen

“BlacKkKlansman,” Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

“Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener and Jeff Whitty

“If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

“A Star Is Born,” Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

En iyi orijinal senaryo

“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

“First Reformed,” Paul Schrader

“Green Book,” Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

“Roma,” Alfonso Cuarón

“Vice,” Adam McKay

En iyi sinematografi

“Cold War,” Lukasz Zal

“The Favourite,” Robbie Ryan

“Never Look Away”

“Roma,” Alfonso Cuarón

“A Star Is Born,” Matthew Libatique

En iyi uzun metraj belgesel

“Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

“Hale County This Morning, This Evening,” RaMell Ross

“Minding the Gap,” Bing Liu

“Of Fathers and Sons,” Talal Derki

“RBG,” Betsy West, Julie Cohen

En iyi kısa belgesel

“Black Sheep,” Ed Perkins

“End Game,” Rob Epstein, Jeffrey Friedman

“Lifeboat,” Skye Fitzgerald

“A Night at the Garden,” Marshall Curry

“Period. End of Sentence.,” Rayka Zehtabchi

En iyi kısa film

“Detainment,” Vincent Lambe

“Fauve,” Jeremy Comte

“Marguerite,” Marianne Farley

“Mother,” Rodrigo Sorogoyen

“Skin,” Guy Nattiv

Yabancı dilde en iyi film

“Capernaum” (Lebanon)

“Cold War” (Poland)

“Never Look Away” (Germany)

“Roma” (Mexico)

“Shoplifters” (Japan)

En iyi kurgu

“BlacKkKlansman,” Barry Alexander Brown

“Bohemian Rhapsody,” John Ottman

“Green Book,” Patrick J. Don Vito

“The Favourite,” Yorgos Mavropsaridis

“Vice,” Hank Corwin

En iyi ses kurgu

“Black Panther,” Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

“Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

“First Man,” Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

“A Quiet Place,” Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

“Roma,” Sergio Diaz, Skip Lievsay

Ses miksajı

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

Yapım tasarımı

“Black Panther,” Hannah Beachler

“First Man,” Nathan Crowley, Kathy Lucas

“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

“Mary Poppins Returns,” John Myhre, Gordon Sim

“Roma,” Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez

En iyi orijinal müzik

“BlacKkKlansman,” Terence Blanchard

“Black Panther,” Ludwig Goransson

“If Beale Street Could Talk,” Nicholas Britell

“Isle of Dogs,” Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns,” Marc Shaiman, Scott Wittman

En iyi orijinal şarkı

“All The Stars” from “Black Panther” by Kendrick Lamar, SZA

“I’ll Fight” from “RBG” by Diane Warren, Jennifer Hudson

“The Place Where Lost Things Go” from “Mary Poppins Returns” by Marc Shaiman, Scott Wittman

“Shallow” from “A Star Is Born” by Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt and Benjamin Rice

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” from “The Ballad of Buster Scruggs” by Willie Watson, Tim Blake Nelson

Saç ve makyaj

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

Kostüm tasarımı

“Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther,” Ruth E. Carter

“The Favourite,” Sandy Powell

“Mary Poppins Returns,” Sandy Powell

“Mary Queen of Scots,” Alexandra Byrne

Görsel efekt

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”