MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yeni yönetim kurulunun atandığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) başkanlığına Coşkun Sabah seçildi. Sabah, bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada, “Kültür Bakanlığı 7 kişiyi görevlendirdi. O yedi kişi de başkanlık için beni aday gösterdi. Devletin güvenip verdiği bu görevi geri çevirmem olmazdı. Nitekim görevi şerefle kabul ettim. Üç ay sonra da zaten seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek" ifadelerini kullandı.

Sabah, üç ay sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise “Şartlar ve durumlar ne gösterir bilinmez, o gün gelince bakacağım” diye yanıt verdi.

Öte yandan kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl'ün yerine ise Vedat Çetinkaya'nın getirildiği belirtildi.