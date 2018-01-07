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  3. 07 Ocak 2018 09:44

Münir Özkul'a veda zamanı

93 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu Münir Özkul bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Münir Özkul'a veda zamanı
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Yeşilçam’ın efsane ismi Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Münir Özkul için bugün saat 11.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenazenamazından sonra Özkul’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FERHAN ŞENSOY KATILAMAYACAK
Özkul’un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart’ta bir tören düzenleyecek. Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralan Şensoy’un yöneteceği tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi

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