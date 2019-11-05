''Mustafa Kemal'' Galası ''ıspanak'' yüzünden iptal

Türkiye'nin en çok okunan yazarı ve gazeteci Yılmaz Özdil’in büyük beğeni toplayan kitabından tiyatroya uyarlanan “M. Kemal” oyunu 6 Kasım’da İzmir’de izleyici ile buluşacaktı. Oyun ileri bir tarihe ertelendi.

Oyunun en önemli oyuncularından biri son prova esnasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve gıda zehirlenmesi teşhisi konulan oyuncunun ıspanak yediği öğrenildi. Böylece ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı 197 oldu.



MÜJDAT GEZEN TİYATROSU'NDA ISPANAK ZEHİRLENMESİ

Yılmaz Özdil'in yazdığı, Barış Taşkın'ın yönettiği, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye hazırlanılan “M. Kemal” oyununun son provasında beklenmedik bir olay yaşandı. Oyunun önemli oyuncularından biri hastalandı. Provayı izlemeye giden Müjdat Gezen, tanık olduğu olayı SÖZCÜ'ye anlattı.

Gezen, “Çocuk sahnenin ortasında küt diye düştü. O sırada Çanakkale Savaşı canlandırılıyordu, sahnede top ve silah ses efektleri vardı. Ben rol icabı zannettim. İlk kez provayı izlediğimden öyle sandım ama herkes orada öyle bir rol olmadığını biliyor. Birdenbire herkes baygınlık geçiren oyuncumuza koştu. Yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Hemen hastaneye kaldırdık. Gıda zehirlenmesi olmuş. Yediği ıspanak dokunmuş. Serum bağladılar. Turnemiz olduğunu söylediğimiz doktor, oyuncumuzun en az iki gün müşahede altında kalması gerektiğini söyledi” dedi.

İZMİR GÖSTERİMİ ERTELENDİ

Oyun 6 Kasım 2019 Çarşamba akşamı İzmir Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyici ile buluşacaktı. Mecburen oyunun iptal edildiğini bildiren Müjdat Gezen, “Oyuncumuz iyileştiğinde devam edeceğiz ve bulduğumuz ilk fırsatta İzmir'e geleceğiz” dedi.

DÜNDAR: ZEHİRLİ OTLARIN ARASINA ISPANAK KARIŞMIŞ

Olayı Twitter sayfasından duyuran usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar da, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nu İzmir'de karşılamak için özel hazırlık yaptığını ancak bu haber nedeniyle şoke olduğunu belirtti.

Dündar, Sözcü'ye yaptığı açıklamada ironik bir değerlendirmede bulunarak, “Zehirli otların arasına ıspanak karışmış” dedi. Dündar, “Gıda terörü almış başını gidiyor. Buna dur demek lazım” diye konuştu.

Dündar, önceki gün Sözcü'deki köşesinde “Gıda Teröründe Rekor” başlıklı bir yazı yazmıştı. Yılmaz Özdil de Sözcü'deki köşesinde bugün yayımlanan “Ispanak” başlıklı yazısında gıda terörünü anlatmıştı.