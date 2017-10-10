Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi’nde pek çok aday arasından ödül kazanan isimleri belirlemek için Eleştirmen-yazar Beşir Ayvazoğlu, şair Osman Konuk, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’tan oluşan jüri heyeti bir araya geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dördüncüsü verilen ödüllerde bu yıl geçtiğimiz diğer senelerden faklı olarak yeni bir ödül dalı eklenmiş ve Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü olarak adlandırılmıştır.



Modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün bir eser ortaya koyması nedeniyle Necip Fazıl Şiir ödülüne Ahmet Murat, hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülüne Necip Tosun, öykü dili denemeleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Betül Nurata, hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Emre Ergin, Kültür ve Edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülüne N. Ahmet Özalp, Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl ilki verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne Cemalettin Latiç, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğu için Necip Fazıl Saygı ödülüne Teoman Duralı seçildi.



NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ: AHMET MURAT

Şair Ahmet Murat ilk kitabı ‘Kaf ve Rengi’ ile modern Türk şiiri içinde yerini almış, sonraki eserleriyle de genç kuşakları etkileyen yeni bir saf şiirin temsilcisi olmuştur. Şiirleri bir bütün olarak hakikatin modern dünyayla yoğun ve karmaşık ilişki ve çelişkileri etrafında gelişir ve sürekli bir saflaşma özelliği gösterir. Ahmet Murat, modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün bir eser ortaya koyması nedeniyle Necip Fazıl Şiir ödülünü almaya hak kazanmıştır.



NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ: NECİP TOSUN

Necip Tosun 1983’te Aylık Dergi’de başladığı hikâye yazarlığını, hikâye ve edebiyat meseleleri üzerine kaleme aldığı yazılarını Mavera, Dergâh, Yedi İklim, Hece, Hece Öykü, İtibar, Post Öykü dergilerinde sürdürdü. Hikâyelerinde geleneğe yakın duran temalarla ve şiirsel bir anlatım peşinde olan Tosun, olay ve diyalogların en aza indirgendiği bilinçaltı tekniğinin önemsendiği bir hikâye inşa etti. Modern Öykü Kuramı, Günümüz Öyküsü, Doğu’nun Hikâye Kuramı, Öykümüzün Sınır Taşları gibi araştırma inceleme ve Otuzüçüncü Peron, Küller ve Uçurumlar ve Emanet Hikâyeler eserlerinden bazılarıdır. Çağdaş Türk öykücüleri ve modern öykünün meseleleri üzerine değerli araştırma ve incelemeleri de bulunan Necip Tosun hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülüne layık görülmüştür.



NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: BETÜL NURATA

Günlük yaşamlarımıza açtığı geniş pencere ve hayatımızı dolduran nesnelere ve gerekçelere yüklediği taze anlam alanlarıyla yeni bir anlatımın habercisi olan öykü dili denemeleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Betül Nurata layık görülmüştür.



NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: EMRE ERGİN

Emre Ergin yayınlanan ilk üç kitabıyla edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yapmıştır. Roman yazma tekniği hususunda cesur denemeleri, kişi/tip oluşturmada bulgucu zekâsı ‘Beş Kere Halil’ romanıyla hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Emre Ergin layık görülmüştür.



NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: N. AHMET ÖZALP

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasındaki önemli katkıları olan Ahmet Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerinin yeniden neşri konusunda ciddi çalışmalara imza atmıştır. Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyamıza önemli katkılarda bulunmuştur. Refik Halid Karay’ın eserlerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi adlı eseri hem edebiyat tarihimiz açısından hem de kültür tarihimiz açısından değerli bir çalışmadır. Ahmet Özalp, kültür ve edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.



NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: CEMALETTİN LATİÇ

Bu yıl ilk kez verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Bosna Hersekli kültür insanı, yazar Cemalettin Latiç’e verilmiştir. Yakın dönemde Avrupa’nın ortasında yaşanan Bosna Hersek savaşında bir milletin acılarının uluslararası edebi kamuoyuna taşınmasında önemli katkıları olan Latiç, aynı zamanda Bosna Hersek milli marşının da yazarıdır. Ülkesinin kurucu lideri Aliya İzzetbegovic ile yakın çalışma arkadaşı olan Latiç, Sirebrenitsa Cehennemi adlı kitabıyla savaşın yıkımlarını unutulmamak üzere kayıtlara geçirmiştir.



Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Cemalettin Latiç, Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl ilki verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştür.



NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ: TEOMAN DURALI

Prof. Dr. Teoman Duralı; ‘Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu’, ‘Çağdaş Küresel Medeniyet’, ‘Biyoloji Felsefesi’ ve ‘Sorun Nedir?’ gibi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğu için Necip Fazıl Saygı ödülüne layık görülmüştür.



Necip Fazıl Ödülleri 2017 Kazananları

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ahmet Murat

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Necip Tosun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Betül Nurata

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emre Ergin

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: N. Ahmet Özalp

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Cemalettin Latiç

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Teoman Duralı

