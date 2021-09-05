Okullarla beraber kültür ve sanat sezonu da açılıyor

Her sene olduğu gibi bu sene de yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte yepyeni bir kültür ve sanat sezonu başlıyor.

Okulların açılıp şehir sakinlerinin tatilden dönüşüyle birlikte, konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden kabarelere, açık hava tiyatrolarından konsept salonlara uzanan geniş bir yelpazede sanatseverler birbirinden farklı ve albenili etkinlikler ve tanınmış isimler arasından seçim yapmakta zorlanacak.

Öne çıkan etkinliklerden bir bölümü şöyle;

ENKA SANAT BULUŞMALARI

ENKA Vakfı Sadi Gülçelik Spor Sitesi içinde yer alan ve 1984 yılında inşa edilen Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, 2004 yılından beri İstanbul’un önemli açık hava sahneleri arasında yer alıyor. Mekan bin kişilik seyirci kapasitesi, profesyonel teknik donanımı, yaklaşık 8 metreye ulaşan sahne yüksekliği, yeşillikler içinde korunaklı yapısı ve ücretsiz otoparkıyla öne çıkıyor.

Mekan: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, İstanbul

Etkinlik Tarihleri:

6 Eylül Pazartesi - Genco

7 Eylül Salı - Fazıl Say

9 Eylül Perşembe - Borusan Quartet

14 Eylül Salı - Üçü Bir Arada

15 Eylül Çarşamba - Şevval Sam

21 Eylül Salı - Yeni Bir Şarkı

22 Eylül Çarşamba - Cenk Erdoğan - Ceylan Ertem - Coşkun Karademir

28 Eylül Salı - Büyük Ev Ablukada Akustik

BKM YAZ ETKİNLİKLERİ

Temmuz ayında başlayan etkinliğin Ekim ayına kadar konserden, tiyatroya, stand-up gösteriden, müzikli oyuna, açık hava sinema keyfinden, festivale uzanan ve kültür sanatın her dalına dokunan dopdolu programı İstanbulluların keyifli bir buluşma noktası.

Mekan: Maximum Uniq Açıkhava, İstanbul

Etkinlik Tarihleri:

8 Eylül Çarşamba - Zengin Mutfağı

9 Eylül Perşembe - Don Kişot'um Ben

10 Eylül Cuma - Yalın - Pazar Şarkıları

11 Eylül Cumartesi - Nazan Öncel

13 Eylül Pazartesi - Kral Lear

14 Eylül Salı - Barabar

15 Eylül Çarşamba - Evlat

16 Eylül Perşembe - Evlat

17 Eylül Cuma - Mesut Süre

22 Eylül Çarşamba - Doğu Demirkol

23 Eylül Perşembe - Ayta Sözeri

25 Eylül Cumartesi - Aşkın Nur Yengi

27 Eylül Pazartesi - Çok Güzel Hareketler 2

29 Eylül Çarşamba - Güldür Güldür Show

1 Ekim Cuma - Adamlar

6 Ekim Çarşamba - Anadolu Ateşi

9 Ekim Cumartesi - Ceza

10 Ekim Pazartesi - Bir Arada Caz

13 Ekim Çarşamba - Göksel

FİŞEKHANE DENİZ KONSERLERİ

Fişekhane’de çok yakında bir İstanbul klasiği haline gelmesi beklenen Fişekhane Deniz Konserleri serisi müzikseverleri güzel bir atmosferde konuk ediyor. İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kennedy Caddesi sahil yolunda kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için yepyeni bir buluşma noktası olan ve daha önce kimsenin deneyimlemediği bir konser tecrübesi sunan Fişekhane’de deniz manzarasına en sevilen sanatçıların favori şarkıları eşlik ediyor.

Mekan: Fişekhane Deniz Sahne, İstanbul

Etkinlik Tarihleri:

10 Eylül Cuma - Berkay

11 Eylül Cumartesi - Şevval Sam

17 Eylül Cuma - Serdar Ortaç

18 Eylül Cumartesi - Buray

24 Eylül Cuma - Mor ve Ötesi

25 Eylül Cumartesi - Sertab Erener

1 Ekim Cuma - Erol Evgin

TURKCELL VADİ KONSERLERİ

Türkiye'nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de birbirinden ünlü isimler şahane güzel konserleriyle sanatseverleri mutlu edecek.

Mekan: Turkcell Vadi, İstanbul.

Etkinlik Tarihleri:

5 Eylül Pazar - maNga

18 Eylül Cumartesi - Ziynet Sali

1 Ekim Cuma- Ozbi - İkilem- Kendimden Hallice

2 Ekim Cumartesi - Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt

6 Ekim Çarşamba - Yıldız Tilbe

8 Ekim Cuma - Pilli Bebek

9 Ekim Cumartesi - Madrigal

10 Ekim Pazar - Dolu Kadehi Ters Tut

16 Ekim Cumartesi - Pentagram

TURKCELL VADİ TİYATRO GÜNLERİ

Turkcell Vadi'de gerçekleşecek olan Tiyatro Günlerinde birbirinden değerli ve keyifli oyunlar sanatseverlerle buluşuyor.

Mekan: Turkcell Vadi, İstanbul.

Etkinlik Tarihleri:

12 Eylül Pazar - Cimri

24 Eylül Cuma - Bir Baba Hamlet

25 Eylül Cumartesi - Aldırma Gönül

26 Eylül Pazar - Yaşamaya Dair

TURKCELL PLATİNUM İSTANBUL NİGHT FLİGHT

Events Across Turkey projesi, Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinliği seçilen Turkcell Platinum Istanbul Night Flight dünya starlarını 3 ayrı mekanda ağırlıyor.

Etkinlik Tarihleri:

28 Eylül Salı - An Epic Symphony - Hayko Cepkin (Aspendos Antik Tiyatro, Antalya)

2 Ekim Cumartesi - An Epic Symphony - Karsu (Volkswagen Arena, İstanbul)

10 Ekim Pazar - An Epic Symphony - Manga (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

18 Ekim Pazartesi - Okan Bayülgen & Best of Soundtrack Symphony (Volkswagen Arena, İstanbul)

29 Ekim Cuma - An Epic Symphony - Hayko Cepkin (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

26 Kasım Cuma - An Epic Symphony - Gaye Su Akyol (Volkswagen Arena, İstanbul)

DADA SALON KABARETT

Başında Okan Bayülgen’in bulunduğu bir yaratıcı ekip İstanbul’un en yeni, şaşalı, sıra dışı mekanını gerçekleştirdiler. Dada Salon Kabarett, İtalyan operalarına mı benziyor? Babylon Berlin görsellerini mi hatırlatıyor? İçindeki dev kütüphanesinden, pirinç balkonlu sahnesine, kulislerine, after show mekanından, üstün teknik donanımına kadar aslında hiçbir yere benzemeyen ve mekana konser, kabare, okuma tiyatrosu ya da dans etmek için gelinebilen bir hayal dünyası.

Etkinlik Tarihleri:

15 Eylül Çarşamba - Mirkelam

16 Eylül Perşembe - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 90'lar

17 Eylül Cuma - Emre Altuğ

18 Eylül Cumartesi - Utku Uysal

19 Eylül Pazar - Harem Kabare

22 Eylül Çarşamba - Ayta Sözeri

23 Eylül Perşembe - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 80'ler

25 Eylül Cumartesi - Mehmet Erdem

29 Eylül Çarşamba - Harem Kabare

1 Ekim Cuma - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 90'lar

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE SİNEMASI

Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, yemyeşil bir bahçe ortamında vizyon filmleri ve klasiklerle İstanbullulara farklı bir sinema keyfi yaşatmaya hazırlanıyor. Bahçe Sineması kapsamında film gösteriminin yanı sıra film konseptine uygun DJ performansından mini konserlere kadar farklı içerikler de yer alacak.

Mekan: KüçükÇiftlik Park, İstanbul

Etkinlik Tarihleri

7 Eylül Salı - Kelebekler

14 Eylül Salı - Söz Senettir

21 Eylül Salı - Capharnaum

28 Eylül Salı - Ahlat Ağacı

05 Ekim Salı - Lux Aeterna

BTCTURK PRO İLE SAHNEDE

Yıldız isimler birbirinden farklı mekanlarda seyircileriyle buluşuyor ve sonbaharın gelişiyle birlikte konser sezonunun açılışına merhaba diyor.

Etkinlik Tarihleri

10 Eylül Cuma - Sertab Erener (Bodrum Antik Tiyatro, Muğla)

11 Ekim Pazartesi - Yıldız Tilbe (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

12 Ekim Salı - Livaneli ile Sevdalım Hayat (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

13 Ekim Çarşamba - Yıldız Tilbe (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

18 Ekim Pazartesi - Buray (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)

BİTEXEN YAZ KONSERLERİ

Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç ile Bitexen Yaz Konserleri serisi Eylül ayı boyunca Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir ve İstanbul'daki değişik mekanlarda izleyicilerle buluşacak.

Etkinlik Tarih ve Mekanları:

5 Eylül 2021 - Çukurova Üniversitesi Açıkhava, Adana

6 Eylül 2021 - GAÜN Mavera KSM – Açıkhava Sahnesi, Gaziantep

8 Eylül 2021 - Bursa Açıkhava Tiyatrosu, Bursa

14 Eylül 2021 - Denizli Açıkhava, Denizli

16 Eylül 2021 - Antalya Açıkhava, Antalya

19 Eylül 2021 - İzmir Kültürpark Açıkhava, İzmir

22 Eylül 2021 - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul

26 Eylül 2021 - Antalya Açıkhava, Antalya

BİLETLER ONLİNE ALINABİLİR

Biletler Türkiye’nin en büyük bilet platformu olan Biletix.com üzerinden online olarak alınabilir. Sanatseverler indirimkodu.com üzerinden sınırlı sayıdaki bazı etkinliklere özel kampanya kodlarını da belli şartlar dahilinde ücretsiz olarak alıp kullanabilir. Etkinlik biletleri gişeler vasıtasıyla elden alınabileceği gibi kuryeyle adrese teslim de sipariş verilebilir. Ayrıca bileti online olarak satın alma işleminiz sonrasında size gönderilen bilgilendirme e-postasında veya sms mesajında yer alan linke tıklayarak, dijital biletlerinize hem kare kod hem de PDF formatında ulaşabilirsiniz.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20 Ağustos 2021 tarihli genelgesiyle, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.

Bu çerçevede işletmeciler ve/veya organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı veya geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe girişine izin verilmeyecek.