Okullarla beraber kültür ve sanat sezonu da açılıyor
Her sene olduğu gibi bu sene de yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte yepyeni bir kültür ve sanat sezonu başlıyor.
Okulların açılıp şehir sakinlerinin tatilden dönüşüyle birlikte, konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden kabarelere, açık hava tiyatrolarından konsept salonlara uzanan geniş bir yelpazede sanatseverler birbirinden farklı ve albenili etkinlikler ve tanınmış isimler arasından seçim yapmakta zorlanacak.
Öne çıkan etkinliklerden bir bölümü şöyle;
ENKA SANAT BULUŞMALARI
ENKA Vakfı Sadi Gülçelik Spor Sitesi içinde yer alan ve 1984 yılında inşa edilen Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, 2004 yılından beri İstanbul’un önemli açık hava sahneleri arasında yer alıyor. Mekan bin kişilik seyirci kapasitesi, profesyonel teknik donanımı, yaklaşık 8 metreye ulaşan sahne yüksekliği, yeşillikler içinde korunaklı yapısı ve ücretsiz otoparkıyla öne çıkıyor.
Mekan: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, İstanbul
Etkinlik Tarihleri:
6 Eylül Pazartesi - Genco
7 Eylül Salı - Fazıl Say
9 Eylül Perşembe - Borusan Quartet
14 Eylül Salı - Üçü Bir Arada
15 Eylül Çarşamba - Şevval Sam
21 Eylül Salı - Yeni Bir Şarkı
22 Eylül Çarşamba - Cenk Erdoğan - Ceylan Ertem - Coşkun Karademir
28 Eylül Salı - Büyük Ev Ablukada Akustik
BKM YAZ ETKİNLİKLERİ
Temmuz ayında başlayan etkinliğin Ekim ayına kadar konserden, tiyatroya, stand-up gösteriden, müzikli oyuna, açık hava sinema keyfinden, festivale uzanan ve kültür sanatın her dalına dokunan dopdolu programı İstanbulluların keyifli bir buluşma noktası.
Mekan: Maximum Uniq Açıkhava, İstanbul
Etkinlik Tarihleri:
8 Eylül Çarşamba - Zengin Mutfağı
9 Eylül Perşembe - Don Kişot'um Ben
10 Eylül Cuma - Yalın - Pazar Şarkıları
11 Eylül Cumartesi - Nazan Öncel
13 Eylül Pazartesi - Kral Lear
14 Eylül Salı - Barabar
15 Eylül Çarşamba - Evlat
16 Eylül Perşembe - Evlat
17 Eylül Cuma - Mesut Süre
22 Eylül Çarşamba - Doğu Demirkol
23 Eylül Perşembe - Ayta Sözeri
25 Eylül Cumartesi - Aşkın Nur Yengi
27 Eylül Pazartesi - Çok Güzel Hareketler 2
29 Eylül Çarşamba - Güldür Güldür Show
1 Ekim Cuma - Adamlar
6 Ekim Çarşamba - Anadolu Ateşi
9 Ekim Cumartesi - Ceza
10 Ekim Pazartesi - Bir Arada Caz
13 Ekim Çarşamba - Göksel
FİŞEKHANE DENİZ KONSERLERİ
Fişekhane’de çok yakında bir İstanbul klasiği haline gelmesi beklenen Fişekhane Deniz Konserleri serisi müzikseverleri güzel bir atmosferde konuk ediyor. İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kennedy Caddesi sahil yolunda kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için yepyeni bir buluşma noktası olan ve daha önce kimsenin deneyimlemediği bir konser tecrübesi sunan Fişekhane’de deniz manzarasına en sevilen sanatçıların favori şarkıları eşlik ediyor.
Mekan: Fişekhane Deniz Sahne, İstanbul
Etkinlik Tarihleri:
10 Eylül Cuma - Berkay
11 Eylül Cumartesi - Şevval Sam
17 Eylül Cuma - Serdar Ortaç
18 Eylül Cumartesi - Buray
24 Eylül Cuma - Mor ve Ötesi
25 Eylül Cumartesi - Sertab Erener
1 Ekim Cuma - Erol Evgin
TURKCELL VADİ KONSERLERİ
Türkiye'nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de birbirinden ünlü isimler şahane güzel konserleriyle sanatseverleri mutlu edecek.
Mekan: Turkcell Vadi, İstanbul.
Etkinlik Tarihleri:
5 Eylül Pazar - maNga
18 Eylül Cumartesi - Ziynet Sali
1 Ekim Cuma- Ozbi - İkilem- Kendimden Hallice
2 Ekim Cumartesi - Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt
6 Ekim Çarşamba - Yıldız Tilbe
8 Ekim Cuma - Pilli Bebek
9 Ekim Cumartesi - Madrigal
10 Ekim Pazar - Dolu Kadehi Ters Tut
16 Ekim Cumartesi - Pentagram
TURKCELL VADİ TİYATRO GÜNLERİ
Turkcell Vadi'de gerçekleşecek olan Tiyatro Günlerinde birbirinden değerli ve keyifli oyunlar sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: Turkcell Vadi, İstanbul.
Etkinlik Tarihleri:
12 Eylül Pazar - Cimri
24 Eylül Cuma - Bir Baba Hamlet
25 Eylül Cumartesi - Aldırma Gönül
26 Eylül Pazar - Yaşamaya Dair
TURKCELL PLATİNUM İSTANBUL NİGHT FLİGHT
Events Across Turkey projesi, Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinliği seçilen Turkcell Platinum Istanbul Night Flight dünya starlarını 3 ayrı mekanda ağırlıyor.
Etkinlik Tarihleri:
28 Eylül Salı - An Epic Symphony - Hayko Cepkin (Aspendos Antik Tiyatro, Antalya)
2 Ekim Cumartesi - An Epic Symphony - Karsu (Volkswagen Arena, İstanbul)
10 Ekim Pazar - An Epic Symphony - Manga (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
18 Ekim Pazartesi - Okan Bayülgen & Best of Soundtrack Symphony (Volkswagen Arena, İstanbul)
29 Ekim Cuma - An Epic Symphony - Hayko Cepkin (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
26 Kasım Cuma - An Epic Symphony - Gaye Su Akyol (Volkswagen Arena, İstanbul)
DADA SALON KABARETT
Başında Okan Bayülgen’in bulunduğu bir yaratıcı ekip İstanbul’un en yeni, şaşalı, sıra dışı mekanını gerçekleştirdiler. Dada Salon Kabarett, İtalyan operalarına mı benziyor? Babylon Berlin görsellerini mi hatırlatıyor? İçindeki dev kütüphanesinden, pirinç balkonlu sahnesine, kulislerine, after show mekanından, üstün teknik donanımına kadar aslında hiçbir yere benzemeyen ve mekana konser, kabare, okuma tiyatrosu ya da dans etmek için gelinebilen bir hayal dünyası.
Etkinlik Tarihleri:
15 Eylül Çarşamba - Mirkelam
16 Eylül Perşembe - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 90'lar
17 Eylül Cuma - Emre Altuğ
18 Eylül Cumartesi - Utku Uysal
19 Eylül Pazar - Harem Kabare
22 Eylül Çarşamba - Ayta Sözeri
23 Eylül Perşembe - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 80'ler
25 Eylül Cumartesi - Mehmet Erdem
29 Eylül Çarşamba - Harem Kabare
1 Ekim Cuma - Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası - Metres - 90'lar
KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE SİNEMASI
Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, yemyeşil bir bahçe ortamında vizyon filmleri ve klasiklerle İstanbullulara farklı bir sinema keyfi yaşatmaya hazırlanıyor. Bahçe Sineması kapsamında film gösteriminin yanı sıra film konseptine uygun DJ performansından mini konserlere kadar farklı içerikler de yer alacak.
Mekan: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Etkinlik Tarihleri
7 Eylül Salı - Kelebekler
14 Eylül Salı - Söz Senettir
21 Eylül Salı - Capharnaum
28 Eylül Salı - Ahlat Ağacı
05 Ekim Salı - Lux Aeterna
BTCTURK PRO İLE SAHNEDE
Yıldız isimler birbirinden farklı mekanlarda seyircileriyle buluşuyor ve sonbaharın gelişiyle birlikte konser sezonunun açılışına merhaba diyor.
Etkinlik Tarihleri
10 Eylül Cuma - Sertab Erener (Bodrum Antik Tiyatro, Muğla)
11 Ekim Pazartesi - Yıldız Tilbe (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
12 Ekim Salı - Livaneli ile Sevdalım Hayat (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
13 Ekim Çarşamba - Yıldız Tilbe (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
18 Ekim Pazartesi - Buray (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul)
BİTEXEN YAZ KONSERLERİ
Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç ile Bitexen Yaz Konserleri serisi Eylül ayı boyunca Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir ve İstanbul'daki değişik mekanlarda izleyicilerle buluşacak.
Etkinlik Tarih ve Mekanları:
5 Eylül 2021 - Çukurova Üniversitesi Açıkhava, Adana
6 Eylül 2021 - GAÜN Mavera KSM – Açıkhava Sahnesi, Gaziantep
8 Eylül 2021 - Bursa Açıkhava Tiyatrosu, Bursa
14 Eylül 2021 - Denizli Açıkhava, Denizli
16 Eylül 2021 - Antalya Açıkhava, Antalya
19 Eylül 2021 - İzmir Kültürpark Açıkhava, İzmir
22 Eylül 2021 - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul
26 Eylül 2021 - Antalya Açıkhava, Antalya
BİLETLER ONLİNE ALINABİLİR
Biletler Türkiye’nin en büyük bilet platformu olan Biletix.com üzerinden online olarak alınabilir. Sanatseverler indirimkodu.com üzerinden sınırlı sayıdaki bazı etkinliklere özel kampanya kodlarını da belli şartlar dahilinde ücretsiz olarak alıp kullanabilir. Etkinlik biletleri gişeler vasıtasıyla elden alınabileceği gibi kuryeyle adrese teslim de sipariş verilebilir. Ayrıca bileti online olarak satın alma işleminiz sonrasında size gönderilen bilgilendirme e-postasında veya sms mesajında yer alan linke tıklayarak, dijital biletlerinize hem kare kod hem de PDF formatında ulaşabilirsiniz.
COVİD-19 ÖNLEMLERİ
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20 Ağustos 2021 tarihli genelgesiyle, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.
Bu çerçevede işletmeciler ve/veya organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı veya geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe girişine izin verilmeyecek.
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