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Özden Yolagiden'in Elektronik aşklar yayımlandı

Özden Yolagiden'in Elektronik aşklar yayımlandı

Haber3.com’un çok okunan yazarlarından Özden Yolagiden’in Elektronik Aşklar adını verdiği ilk şiir kitabı Platanus yayınevi tarafından yayımlandı.

Haber3.com yazarı Özden Yolagiden’in Bir solukta okunabilecek, 64 sayfalık şiir kitabı iki bölümden oluşuyor.

Kalbin İsyanıdır Aşk adı verilen birinci bölümde 33 şiir bulunurken, sosyal temalı şiirlerin yer aldığı ikinci bölümün adı Daha iyi bir Dünya Mümkün.

İkinci bölümde 10 şiir yer alıyor.

 Kitaba ismini veren Elektronik aşklar şiirinde, özlemle beklenen hasret dolu mektuplara özlem duyulmasına, eski ve sıcak birlikteliğinden gün geçtikçe uzaklaşmasına, gelişen teknolojiyle birlikte bir tuşla başlayan ve aynı şekilde bir mesajla son bulan bir anlamda yüzeyselleşen aşklara vurgu yapılıyor.

 İlk bölümdeki sevgi temalı şiirlerde kendinizden mutlaka izler bulacaksınız. Bunun yanında özellikle ikinci bölümde barış, hoşgörü, çevre temalı şiirler de dikkat çekiyor..

Özellikle ikinci bölümde, Sivas acısı, Filistin dramı vb. can yakan meselelere dair dizeler de bulunuyor.

 İmgeler içinde boğulmayacağınız bu kitap, kafiyeli, uyumlu ve serbest bir tarzda yazılmıştır.

 Özden Yolagiden’in Elektronik aşklar isimli kitabı internet üzerinden, tüm büyük kitapevlerinden satın alınabilir.

 KİTAPYURDU       : SATIN AL

BKMKİTAP           : SATIN AL

D&R                       : SATIN AL 

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Etiketler elektronik aşklar özden yolagiden kitap yeni kitap
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