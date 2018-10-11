Sadrazam Baltacı Mehmet, Rus Çariçesi Katerina ile yattı mı, yatmadı mı ?

Hiç kuşkusuz, Osmanlı Tarihi’nin en büyük dedikodusu, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus Çariçesi Katerina ile birlikte olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarlarını sattığıdır.

1711 yılında, Osmanlı ve Rus Orduları şimdilerde Romanya sınırları içinde olan Prut Nehri kıyısında karşı karşıya gelirler. Osmanlı Ordusunun başında Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rus Ordusunun başında ise, Rus Mareşali Şafirov vardır.

Osmanlı Ordusu, Rus ordusunu bozguna uğratır. Çekilen Rus Ordusunun nefesi tükenmek üzeredir. Ruslar, barış anlaşması önerir. Baltacı, daha fazla zayiat vermemek için bu anlaşmayı kabul eder. İmzalanan Barış Anlaşması, Osmanlı’nın lehine maddelerle doludur.

Ancak, Baltacı İstanbul’a döndüğünde, saraydaki rakipleri, onu suçlar. Rakiplerine göre, Rus Ordusu tam imha edilecekken, Baltacı Mehmet Paşa, Rus Çariçesi Katerina ile buluşmuş ve onunla birlikte olarak, bir zevk uğruna Osmanlı’nın çıkarlarını satmıştır.

Bu dedikodulara inanan Padişah 3. Ahmet, Baltacı Mehmet Paşa’yı hemen görevden alır. Böylece, bir dedikodu ile Osmanlı Tarihinin akışı değişir.

İşte bu olay, şimdi bir müzikal olarak Bursa’da sahneye konuyor. Türker Kurugül’ün yazdığı 120 kişilik müzikalin Yönetmeni ve Başrol oyuncusu ise Devlet Tiyatroları Emekli sanatçısı Celal Bıyıklı.

Çok tartışma yaratacak bu oyunun Galası 14 Ekim Pazar Akşamı Bursa’da yapılacak. Oyun, gelecek aylarda, İstanbul’da da sergilenecek.

Bu oyunla birlikte, Yeni Türkiye’nin Osmanlı Özlemcileri ile, Eski Türkiye’nin Cumhuriyetcilerinin tekrar kapışmasına, kesin gözle bakılıyor.

“BALTACI MEHMET PAŞA VE KATERİNA” MÜZİKALİ

14 Ekim Pazar 20:00

Merinos Kongre ve Gösteri Merkezi Osmangazi Salonu BURSA

Medya İletişim…………Celal Bıyıklı…………0 536 600 1530