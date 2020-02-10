Sanat eleştirmeni 20 bin dolarlık eseri parçaladı!

Sanat eleştirmeni Avelina Lésper, Meksikalı sanatçı Gabriel Rico’ya ait olan ve ince bir cam üzerinde taş, futbol ve tenis topu, bıçak, tüy, sopa gibi objelerin asılı bulunduğu eseri beğenmediği için bu çalışmanın yanına bir meşrubat kutusu koymak istedi. Ancak Lésper’in bu hamlesiyle birlikte cam parçalandı ve üzerindekiler de dağıldı.

'Sanki eser ne düşündüğümü hissetmiş gibiydi'

Lésper, eleştiri yazılarının yayımlandığı Milenio’ya yaptığı açıklamada, “Sanki eser benim yorumumu duymuş da ne düşündüğümü hissetmiş gibiydi. Çalışma parçalara ayrıldı, çöktü ve yer düştü” dedi. Eleştirmen, daha sonra eserin 20 bin dolar değerinde olduğunu öğrendiğini söyledi.

Gabriel Rico, söz konusu eserde insan yapımı nesnelerle doğada bulunan nesneler arasındaki karşıtlığı vurgulamak istediğini belirtiyor. Eserin koleksiyoncuların ve sanat kurumlarının radarında olduğu kaydediliyor.

Galeri: Muazzam bir profesyonellik ve saygı yoksunluğu

Gabriel Rico’nun eserine ev sahipliği yapan OMR adlı galeri kaza olsa da olmasa da Avelina Lésper’in davranışının ‘profesyonelliğe yakışmadığını’ belirtti.

Instagram’dan bir açıklama yayınlayan galeri, “Lésper, bir meşrubat kutusu koymak ve eleştirmek amacıyla bir fotoğraf çekmek için çalışmanın çok yakınına geliyor ve bu şüphesiz yıkıma yol açıyor” ifadelerini kullandı. Galeri, eleştirmenin davranışını ‘muazzam bir profesyonellik ve saygı yoksunluğu’ olarak niteledi.

Avelina Lésper, eserin evrimini göstermesi açısından parçalanmış şekilde sergilenmeye devam etmesi için galeriye öneride bulundu. Galeri bu öneriyi reddedince onarım ücretini karşılamayı teklif etti.

Galeri ise sanatçıyla konuştuktan sonra atılacak adımları belirleyeceklerini duyurdu.

'Bu da performans sanatı'

Öte yandan sosyal medyada yapılan bazı yorumlar çağdaş sanatın ne olduğuna dair tartışmaları alevlendirdi.

Kullanılmış ya da bir yerde bulunmuş objelerle yapılan bu tarz eserlerin oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmasını eleştirenler olduğu kadar sanat eleştirmenin kazasını ‘performans sanatı’ olarak görüp alkışlayanlar da oldu.

