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  3. 23 Aralık 2017 16:55

Şanlıurfa'dan çıktı, ABD'liler yılın en sıra dışı keşfi seçti

Göbeklitepe'de, yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan kafatası kemikleri Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en sıra dışı keşifleri listesinde birinci sırada yer aldı.

Şanlıurfa'dan çıktı, ABD'liler yılın en sıra dışı keşfi seçti
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Örencik Mahallesi'ndeki alanda 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen kazı çalışmalarında şu ana kadar neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.

12 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı.

LİSTENİN BAŞINA OTURDU

Göbeklitepe'de bulunan son kafatası kalıntıları, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2017'nin en şaşırtıcı keşfi olarak değerlendirildi. 29 Haziran'da Göbeklitepe'nin Neolitik Ritüel Merkezi'nde bulunan 3 yetişkin insana ait kafatası kemikleri liste başı olarak seçildi.

Göbeklitepe, 15 aydır yürütülen çatı ve canlandırma merkezi yapılması nedeniyle ziyarete kapalı tutuluyor.

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