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  3. 01 Ağustos 2017 13:06

Şehrin ortasında antik kent bulundu

Yozgat'ta şehrin tam merkezinde bulunan Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntıları Mercimek Tepe Höyüğü'nü yeniden gündeme taşıdı.

Şehrin ortasında antik kent bulundu
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Yozgat şehir merkezinde, 1976- 1994 yılları arasında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkartılan, Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimek Tepe Höyüğü yeniden gündeme taşındı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, "Yozgat il merkezi açısından büyük önem taşıyan, bugüne kadar kazı çalışması için talep çıkmayan Mercimek Tepe Höyüğü'nde yeniden kazı çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Burası gün yüzüne çıkartıldığında Yozgat turizmine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Metin Halıcı, Yozgat'ın Kapadokya- Hattuşaş arasında bulunduğuna dikkat çekti. Halıcı, bu bölgelerin turist çektiğini belirterek, Yerli ve yabancı turistler Kapadokya- Hattuşaş arasında turlarla geziyor. Ancak Yozgat'a bir cent bile bırakmadan gidiyorlar. Hedefimiz, Yozgat'ın tarihi alanlarını ortaya çıkararak turizme kazandırmak" diye konuştu.

Yozgat şehir merkezindeki bulunan Mercimek Tepe ile ilgili çalışma hazırlığı yaptıklarını kaydeden Halıcı, ileriye dönük kültür ve turizm planladıklarını aktardı. Mercimek Tepe'nin şehir merkezi içerisinde kaldığını ve bölgede konutlaşmanın hızla arttığını belirten Halıcı, çalışmaları hızlandırarak bölgeyi kurtaracaklarını ifade etti.

 

 

Mercimek Tepe Höyüğü , tunç devri
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