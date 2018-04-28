Seyirciden ''Sofra Sırları''na büyük ilgi

Türk sinemasının ünlü yönetmeni ve senaryo yazarı Ümit Ünal’ın, geçtiğimiz şubat ayında vizyona giren “Sofra Sırları” isimli filminin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan filmi Ümit Ünal, izleyiciler ile birlikte izledi. Filmde sevilen oyuncular Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe, Elit Andaç Çam rol aldı. Filmde, eşinin işi sebebiyle uzun yıllar Anadolu kasabalarında yaşayan, mükemmel bir aşçı, evine ve eşine düşkün ev hanımı Neslihan’ın öyküsüne yer verildi. Film gösteriminden sonra Ünal, senaryosunu da yazdığı filme dair izleyiciler ile keyifli bir sinema sohbeti gerçekleştirdi.

"AÇGÖZLÜLÜK TAVAN YAPTI"

Filmde açgözlülük konusuna değindiğini, şu an toplumda en fazla tavan yapan şeyin açgözlülük olduğunu ifade eden Ünal, “Neslihan karakterinde neden Demet Evgar’ın oynamasını istediniz?” şeklindeki bir soruya, “Filmde Neslihan, bütün karakterler içinde tek tok gözlü karakter. Demet Evgar çok takdir ettiğim bir oyuncu. Karaktere de çok yakışacağını düşündüm. İlk tanışmamızda senaryoyu çok iyi anladığını gördüm. Çok iyi çalışacağımızı düşündüm. Sonrada çok mutlu oldum bir daha çalışmayı da çok istiyorum” dedi. Filmin senaryosunu ilk yazdığı halinin İngiltere’de, Londra’daki Türkler arasında geçtiğini, on yılı aşkın bir senaryo olduğunu belirten Ünal, “Hikaye aynıydı, ortam farklıydı. Kadını 50’li yaşların üzerinde bir kadın olarak yazdım. O haliyle yapılamadı. Türkiye’de bir taşra şehrine uyarladım. Bu hali ortaya çıktı. Kadında yaş olarak biraz gençleşti. Ufak tefek değişiklikler dışında hikayenin temeli değişmedi.” diye konuştu.