Son Çıkış sinemaseverlerle buluştu

31. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleşen filmde, ofis çalışanı Tahsin’in hikâyesi anlatıldı. Filmde, sabrı tükenmenin eşiğinde olan, İstanbul’dan kaçıp onu cezbeden Akdeniz sahillerine yerleşmeye karar veren ve bu planla yola çıkan Tahsin’in, absürd ve komik bir şehir kâbusuna dönüşen macerasına yer verildi. Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak’ın yapımcı olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Tayman Tekin, sanat yönetmenliğini Hülya Karakuş üstlendi. Senaryosunu Can Kantarcı’nın kaleme aldığı filmin kurgusunu Evren Luş yaptı. Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in başrolünü oynadığı filmde, Kerem Fırtına, İbrahim Selim, Tevfik Erman Kutlu, Gökçen Gökçebağ, Pınar Töre, Ayşenil Şamlıoğlu, Müfit Kayacan, İpek Türktan Kaynak rol aldı. Film sonrasında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Selahattin Yıldız, Ramin Matin ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

ŞEHİRDEN KAÇIŞ ÖYKÜSÜ

“Canavarlar Sofrası” ve “Kusursuzlar” filmleriyle birçok ödüle layık görülen Matin, üçüncü uzun metraj sinema filminde,kentli insanın yalnızlığını ve boğucu yaşamından kurtulma isteğini beyaz perdeye taşıdı. Çok uzun zamandır herkesin kaçmaktan bahsettiğini ifade eden Matin, “Yurt dışına kaçmak, güneye kaçmak gibi. Çok güncel bir konu. Senaryoda çıkış noktamızı oluşturdu. Neden kaçıyoruz? Kaçtığımızda ne yapacağız? Biz de biraz bunu irdelemek istedik” dedi.

