Tiyatroculardan Yeni Akit provokasyonuna tepki !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluğuyla 3-14-27 Kasım tarihlerinde İstanbul’un Ümraniye, Fatih ve Esenler ilçelerinde ücretsiz sahnelenecek Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun ‘Mor’ isimli oyununa, “Ekrem İmamoğlu, toplumun ahlak yapısıyla bağdaşmayan, kadın haklarını savunmak yerine erkek düşmanlığı yaparak insanların aklını çelen feministlere destek çıkıyor” cümleleriyle saldıran gerici Akit gazetesine, tiyatro ekibinden cevap geldi.



Ayşegül Yalçıner ve Ali Yalçıner imzalı yayımlanan yazılı cevapta, haberin sanata, sanatçıya, kadına saygısı olmayan ve hatta açıkça düşman olan bir zihniyetin ürünü olduğu vurgulandı. Oyunun afişi kullanılarak ‘Ahlaksız oyun’ benzetmesiyle yapılan haber için hukuki sürecin başlatılacağını aktaran Kadıköy Halk Tiyatrosu açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi:

“MOR 2017 - 2018 sanat sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği almış, yaşanmış kadın hikayelerinden yola çıkarak Ali Yalçıner tarafından yazılmış bir oyundur. Feminist bir oyun değildir, feminizm de kötü bir şey değildir. Oyunumuz salt kadın sorununa değinen, kadınlarımıza "susmayın", bütün topluma da "seyirci kalmayın" diyen ve bu anlamda sözünü esirgemeyen bir tiyatro oyunudur.

Halka ücretsiz oyun izlettirme uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bir uygulama değil, eski yönetimden gelen ve yıllardır Kültür AŞ. kanalıyla sunulan bir hizmettir. Bu haberin sayın İmamoğlu'nu yıpratmak amaçlı olduğu aşikardır. Kabul etmiyoruz.

Bu haber sebebiyle yaşayabileceğimiz her türlü olumsuz durumdan, oyunu izlemeden, karalama kampanyası başlatan "Yeni Akit" gazetesi sorumludur.

Sanatın toplumu değiştiren, geliştiren ve aydınlatan gücünün farkındalar ve bu yüzden sanattan bu kadar korkuyorlar. Bu zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Kamuoyuna saygılarımızla...”