Türk Telekom sponsorluğunda ''Harflerin İzinde: 41 Yıl'' Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor

Kültür ve sanatın en büyük destekçilerinden Türk Telekom, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan projelere desteğini sürdürüyor. Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen “Harflerin İzinde: 41 Yıl” sergisi, geleneksel hat sanatının usta ve ödüllü isimlerinden Ali Toy’un kırk bir yıllık sanat yolculuğunu sanatseverlerle buluşturuyor.

“Türkiye’ye Değer” vizyonuyla kültür ve sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı hedefleyen Türk Telekom, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali başta olmak üzere kültür-sanat alanında önemli projelere destek veren Türk Telekom, “Harflerin İzinde: 41 Yıl” sergisine sponsor olarak geleneksel hat sanatını sanatseverlerle buluşturuyor.

Türk hat sanatına kırk bir yılını adayan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ali Toy’un farklı dönemlerine ait 104 eserin yer aldığı sergi; az bilinen talik, divânî, celî divânî, kadim divânî, rika, şikeste, makıli, mimari kufi ve yeni tarz hat çeşitleriyle yazılmış eserlerden oluşuyor. Mimarlık disiplininden beslenen eserlerde, geçmişin güçlü estetik hafızası günümüzün teknik yaklaşımı ve çağdaş yorum anlayışıyla yeniden hayat buluyor. Hat eserleri, dönemlerin teknik yaklaşımını, estetik anlayışını, zevkini ve ihtiyaçlarını yansıtan önemli kültürel belgeler olarak öne çıkıyor.

Sanatseverler ve öğrenciler için önemli bir kaynak

Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlanan sergi, hat sanatında geçmişten devralınan birikimin bugün nasıl yeniden anlam kazandığını ve geleceğe nasıl taşınabileceğini ortaya koymayı hedefliyor. Serginin, sanatseverler ve hat sanatı öğrencileri için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıması amaçlanıyor. “Harflerin İzinde: 41 Yıl-Ali Toy Sergisi”, 24 Mayıs 2026 tarihine kadar Tophane-i Âmire Kültür Sanat Merkezi’nde her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olup, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü ziyarete kapalı olacak.

Hat sanatında özgün bir isim: Ali Toy

Ali Toy, İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Yıldız Üniversitesi Röleve-Restorasyon Bölümü mezunudur. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani ve rika eğitimi alan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergiye katılmış, 32 kişisel sergi açmıştır. IRCICA’nın düzenlediği uluslararası yarışmalarda 6 ödüle layık görülen Toy; talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çekerken modern hat çalışmalarında temel geometrik çizgileri kullanıyor. Özellikle bugün unutulmaya yüz tutmuş makıli, mimari kufi ve kadim divani hat çeşitleri üzerine araştırmalar yürüten sanatçı, bu alanlardaki çalışmalarıyla tanınıyor. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren sanatçı, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Toy, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.