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Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı
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Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

2024 yılının, Asya Kıtası’nın birbirine en uzak iki ülkesi olan Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100.yılı olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Japonya Araştırmaları Derneği’nin öncülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ile beraber organize edilen, her iki ülkeden bilim insanlarının katılımı ile Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’de Japonya Araştırmaları Konferansı gerçekleştirildi.

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

6-8 Eylül 2024 tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Sayın Korkut Güngen online olarak olmak üzere,  Japonya’nın İstanbul Konsolosu Sayın KenichiKasahara, Tokyo Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Rektörü Sayın Hayashi Kayako, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Fatih Usluer ve Japonya Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Asya Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Arzu Öztürkmen başta olmak üzere her iki ülkeden çok sayıda akademisyen, uzman, araştırmacı ve sanatçı katıldı. 

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Japan Foundation’ın desteği, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı ile Asya Pasifik Araştırma Merkezi İşbirliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğunun da katkıda bulunduğu bu yıl 5.si düzenlenen konferansta; 
Japonya'da uluslararası/küresel Japonya araştırmalarının gelişmesi, Siyaset-Uluslararası İlişkiler, Ekonomi-İş İdaresi, Tarih,  Antropoloji – Sosyoloji, Felsefe, Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür gibi birçok farklı konuda sunumlar gerçekleştirildi. 

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 1980’li yıllarda sadece 3 kişi olan Japonolog sayısı, bugün 50 kişinin üzerine çıkmış durumda. 

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye kendi coğrafyası ve çevre ülkeler göz önüne alındığında da bu alanda lider ülke konumunda.

Türkiye'de Japonya Araştırmaları Konferansı, Japonya ve Türkiye'den önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etiketler Japonya Araştırmaları Konferansı türkiye Japonya Hayashi Kayako Fatih Usluer Prof. Dr. Selçuk Esenbel Prof. Dr. Arzu Öztürkmen uluslararası/küresel Japonya araştırmalarının gelişmesi Siyaset-Uluslararası İlişkiler Ekonomi-İş İdaresi tarih Antropoloji – Sosyoloji felsefe Dil-Edebiyat Eğitim ve Kültür
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