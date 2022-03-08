Türkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru, Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali 31 Mart'ta başlıyor

Türk sanatçıları Londra'da sanatseverlerle buluşturan festivale deyim yerindeyse yıldız yağacak. Bu yıl 3. kez düzenlenen festivale birçok ünlü sanatçı katılıyor.

Festival 31 Mart'ta kapılarını açacak. 3 gün sürecek festivalin bu yıl ki ana teması ‘Akıl ve Ruh Sağlığına Farkındalık’ olacak.

Festival, oyuncu Ümit Baysal ve Londra’nın Enfield ilçesinin geçen dönem Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından organize ediliyor.

Oyuncu Ümit Baysal, festivali Londra'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

''Londra bir dünya şehri. Her milletten insanın bu şehirde yaşaması büyük bir zenginlik. Bu çerçevede Türkiye'den sanatçıların burada olmasını da kaçınılmaz olarak görüyorum. Bu sene 3. kez yapacağımız festivalde büyük sürprizlerimiz var. Birçok ünlü isim festival konuğumuz olacak. İngiltere'de yaşayan tüm tiyatro severleri festivale davet ediyoruz''



Londra’nın kuzeyindeki Edmonton Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre ‘da yapılacak festivalde birçok tiyatro gösterisi de sunulacak.

Festival programı ise şöyle:

31 Mart Perşembe: Edmonton Millfield Theatre

19.30 Marx Döndü oyunu

1 Nisan Cuma: Edmonton Millfield Theatre

18.30 Açılış Konuşmaları

Demet Evgar, Yekta Kopan, Cansel Elcin, Halil Ergun, Meltem Cumbul, Necmettin Çobanoğlu, Nurgul Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, Ferhat Göçer,

19.30 Zaman Savrulurken Tiyatro Oyunu: Yazan Saray Karakuş, Yönetmen Fatoş Törer.

2 Nisan Cumartesi: Chickenshed Theatre

12.00 Sanatsal Terapi Atölyesi (Orenda Psikiyatri Kliniği Ekibi)

12.30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi – Salisbury art Centr

13.00 Oyunculuk Workshop: Volkan Yosunlu ve Burcu Tuna.

14.00 Kıbrıs Türk Toplum Merkezi katkısıyla yetenekli Kıbrıslılar Ekibi’nin hazırladığı ‘Aradığım Adamı Buldum’ Tiyatro Oyunu.

15.00 Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu söyleşisi.

16.00 Cansel Elçin -Kitap Okuma Atölyesi.

20.00 Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu ‘Bir Gece Barda’ Tiyatro Oyunu.

3 Nisan Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre

12.00 Çocuklar İçin Resim ve Sanat Atölyesi- ACACIA- Salisbury art Centre

Family based solutions gençler atölyesi

(Ayrı ayrı sınıflarda değişik yaş gruplarına farklı sanat atölyeleri olacak.)

12.30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi – Salisbury art Centre.

14.00 Meddah Oyunu -Fatih Dönmez – Eda Çatalçam –Chickenshed Theatre

20.00 Sabahattin Ali Şiirleri- Ferhat Göçer –Chickenshed Theatre

Festival Biletleri ise Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre web sitelerinden online olarak alınabilir.

Elden bilet alınabilecek yerler de şöyle:

ESL Insurance Enfield

Erbil Jewellery Edmonton Green

Fieldseat Tottenham

TCCA Haringey Office Enfield office

Estel World Ponders End