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  3. 10 Nisan 2018 15:30

Ünlü isim duyurdu ! Çiftlik Bank filmi geliyor

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunu beyaz perdeye taşınıyor.

Ünlü isim duyurdu ! Çiftlik Bank filmi geliyor
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Gani Müjde, son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan ve haftalardır gündemden düşmeyen Çiftlik Bank skandalını beyazperdeye aktarmak için hazırlık yapıyor.

Senaryosunu tamamladığı filme Gani Müjde "Aldatıldık" ismini verdi. Filmin Çiftlik Bank'ın Tosun lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ı canlandıracak oyuncu başta olmak üzere castı için görüşmelere başlayan Müjde'nin yapımcılığını ise Avşar Film'in patronu Şükrü Avşar üstlenecek.

Logosunu da hazırlattığı film için Gani Müjde, Twitter hesabından "Aldatıldık filmimiz önümüzdeki sezon sinemalarda olacak. Tanıdık bir konuyu ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hürriyet

gani müjde , çiftlik bank , twitter
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