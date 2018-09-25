Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

25. Adana Film Festivali için Adana’da bulunun ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği 'Sağ Salim 2' filminin ardından rol aldığı 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için oteldeki odasına geçti. Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane’sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yavru’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Memleketi Amasya'da 3 Mayıs'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak."

25'İNCİ YIL GALA GECESİ VE ZİYNET SALİ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru'nun, 25. Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine festival kapsamında bugün gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi. 25'nci Yıl Gala Gecesi ve Ziynet Sali konserinin iptal edildiğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediyesi, Yakup Yavru'nun cenazesi için tören düzenleneceğini bildirdi.

ÜNLÜ OYUNCUYA SAHNEDE VEDA

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yakup Yavru için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Nuri Alço, Yusuf Sezgin ve Coşkun Göğen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve vatandaşlar katıldı.





Yakup Yavru'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna, sanatçı dostları karanfil bıraktı. Yavru'ya verilecek olan 25. Yıl Emek Ödülü de fotoğrafının yanına konuldu. Daha sonra dualar edildi. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yusuf Sezgin, sahne perdesinin arkasına geçerek bir süre gözyaşı döktü.





Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yakup Yavru'nun son dakikalarını beraber sohbet ederek geçirdiklerini, daha sonra ise Yavru'nun uyumak için oteldeki odasına gittiğini belirterek, "Bir tesellimiz şudur ki evet bir ömrünü sanata adamış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuzken hayata gözlerini yummuştur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Türk sinemasına emek vermiş, rahmete kavuşmuş tüm sinema emekçilerini rahmetle yad etmek istiyorum. Bir süre önce mezarını yaptırmıştı. Öleceğini bilen tek varlık insan. Mezarını yaptırmış. Belki Allah'ın bir lütfuydu. Böyle bir hazırlığı yapabilmek bir insan için çok önemli bir hadise" diye konuştu.

Törenin sonunda ünlü oyuncu Yakup Yavru için saygı duruşunda bulunuldu. Yavru’nun cenazesinin bulunduğu tabut daha sonra Hüseyin Sözlü ve sanat camiasından isimlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yavru'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.

YAKUP YAVRU KİMDİR ?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.

Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.