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  3. 27 Temmuz 2017 14:10

Ünlü oyuncuya Şanlıurfa'da gözaltı şoku

Sinema oyuncusu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Ünlü oyuncuya Şanlıurfa'da gözaltı şoku
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Sinema oyuncusu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da, hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dinçer, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Semra Dinçer, önümüzdeki günlerde başlanacak olan 'Har' isimli filmin çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce hakkında yargılandığı davada ifade vermediği için yakalama kararı bulunduu için gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

DHA

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