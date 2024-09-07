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Vaveyla Belgeseli Ekim ayında izleyici ile buluşuyor

Vaveyla Belgeseli Ekim ayında izleyici ile buluşuyor
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Yerli Düşünce Derneği’nce hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen Türk Savaş Edebiyatı’nın en önemli yayınını konu alan Vaveyla Belgesel Filmi izleyici ile buluşuyor.

1.Dünya Savaşı sırasında Rusya’ya esir düşen ve Krasnoyarsk kentinde yaklaşık 3 yıl esir kalan 400 Türk Subayı’nın vatan, millet ve özgürlük hasreti ile kaleme aldıkları Vaveyla Dergisi, hiçbir sayfası dahi kaybolmadan günümüze ulaşabilen ve tamamı savaş döneminde yazılan en önemli yayınların başında geliyor.


Yerli Düşünce Derneği’nce hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen Türk Savaş Edebiyatı’nın en önemli yayınını konu alan Vaveyla Belgesel Filmi izleyici ile buluşuyor.

102 sayı ve 1605 sayfadan oluşan, içerisinde döneme ait bir çok haber, makale, harita, karikatür ve tiyatro eserinin yer aldığı Vaveyla Dergisi, Yerli Düşünce Derneği’nin girişimi ile kitap ve belgesel film haline getirildi.

Yerli Düşünce Derneği’nce hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen Türk Savaş Edebiyatı’nın en önemli yayınını konu alan Vaveyla Belgesel Filmi izleyici ile buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce desteklenen projede ; Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Bakanı Yalçın Topçu , Richmond Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Yücel Yanıkdağ ve ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ile gibi alanının önemli isimleri de yer alıyor.

Yerli Düşünce Derneği’nce hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen Türk Savaş Edebiyatı’nın en önemli yayınını konu alan Vaveyla Belgesel Filmi izleyici ile buluşuyor.

Projenin yapımcısı ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu , hayata geçirilen projenin Türk ve Dünya savaş edebiyatı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, bu uluslar arası niteliğe sahip kitap ve belgesel film projesinin lansmanının önümüzdeki Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirilecek programla yapılacağını söyledi.

Yerli Düşünce Derneği’nce hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen Türk Savaş Edebiyatı’nın en önemli yayınını konu alan Vaveyla Belgesel Filmi izleyici ile buluşuyor.

Etiketler Yerli Düşünce Derneği Türk Savaş Edebiyatı Vaveyla Belgesel Filmi Vaveyla Belgesel Vaveyla Belgeseli vaveyla
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