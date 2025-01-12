''1 Milyon Mehmet'' hayatını kaybetti

Sosyal medyada ''1 Milyon Mehmet'' lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Bucak, sosyal medya platformlarında paylaştığı eğlenceli videolarla büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Bucak, Mersin sokaklarında "1 milyonun var mı?" şeklindeki esprili soruları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Bucak, videolarında samimi ve içten tavırlarıyla kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Mehmet Bucak'ın hayatını kaybetmesi sosyal medyada da büyük üzüntüye yol açtı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de bir mesaj paylaşarak, "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." paylaşımını yaptı.