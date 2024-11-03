  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı

10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı

10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı
Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan 10 kez ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dalkılıç, ''Yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım'' dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi nedeniyle 10 kez operasyon geçirdi. Son ameliyatını geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştiren Dalkılıç, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Gayet iyiyim, her şey yolunda” diyen ünlü sanatçı, yaşadığı sürecin sonuna geldiğini ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini belirtti. Dalkılıç, “Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım. Yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Merak eden, arayan ve mesaj atan tüm arkadaşlarına ve sevenlerine sevgilerini ileten Dalkılıç, müzik kariyerine kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Etiketler murat dalkılıç burun ameliyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti
''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı ''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı ''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü ''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik Bir şehri zombiler bastı Bir şehri zombiler bastı İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı