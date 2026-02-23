  1. Anasayfa
12 yıllık yuva dağılıyor: Pelin Karahan ve Bedri Güntay'dan boşanma kararı
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay'dan kötü haber geldi. 2014'ten bu yana süren ve iki çocukla taçlanan 12 yıllık örnek evlilikte yolun sonuna gelindi. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi. 

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan ile iş insanı eşi Bedri Güntay, boşanma aşamasına geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Karahan ile Güntay'ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. 

Karahan'ın menajeri doğruladı

Habertürk'te yer alan habere göre, Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz, boşanma iddialarını "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" açıklamasıyla doğruladı. 

Evleri ayırdılar

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın bir süredir aynı evi paylaşmadığı ve evliliği kurtarmak için yapılan son hamlelerin de sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor. 

Pelin Karahan, 2011–2013 yılları arasında spor eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile bir evlilik yapmıştı.

Habertürk

