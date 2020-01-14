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  3. 14 Ocak 2020 09:32

16 saatlik ''affetme'' eğitimine 12 bin 800 TL ödediler

Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'nin seminerine Defne Samyeli ve Çağla Şıkel de katıldı. Katılımcılar 16 satlik eğitim için 12 bin 800 lira ödedi.

16 saatlik ''affetme'' eğitimine 12 bin 800 TL ödediler
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Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini’nin geçen hafta sonu Raffles Otel’de verdiği “Çığır Açan Deneyim” semineri, ünlü isimlerden ilgi gördü. Demartini’yi dinlemeye gelenler arasında Defne Samyeli ve Çağla Şıkel de vardı. Katılımcılar, sabah 08.00’de başlayıp gece 01.00’de biten 16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödedi.

HAYATTA SÖYLEMEM! 

Nefret duyulan kişileri anlayıp affetmeyi öğreten Dr. John Demartini, seminere başlarken katılımcılara “Önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin” dedi. Ardından en önde oturan Defne Samyeli’ye “Kağıda yazdığınız kişi kim?” diye sordu. Panikleyen ve kağıdının üzerini eliyle kapatan Samyeli’nin “Hayatta söylemem” sözleri salondakileri güldürdü.

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