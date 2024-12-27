16 yaşındaki ünlü çocuk oyuncu hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Baby Driver filmiyle tanınan 16 yaşındaki oyuncu Hudson Meek hayatını kaybetti.
Baby Driver filmiyle tanınana Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama eyaletinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki oyuncu iki gün sonra hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hudson'ın ailesi yaptıkları açıklamada "Hudson bu dünyada yalnızca 16 yıl yaşadı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde önemli bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol