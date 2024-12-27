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16 yaşındaki ünlü çocuk oyuncu hayatını kaybetti

16 yaşındaki ünlü çocuk oyuncu hayatını kaybetti
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Baby Driver filmiyle tanınan 16 yaşındaki oyuncu Hudson Meek hayatını kaybetti.

Baby Driver filmiyle tanınana Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama eyaletinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki oyuncu iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hudson'ın ailesi yaptıkları açıklamada "Hudson bu dünyada yalnızca 16 yıl yaşadı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde önemli bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler hudson meek seyir halindeki araçtan düştü
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