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  3. 27 Nisan 2018 14:11

19 yıllık evlilik tek celsede bitti !

Çukur dizisinde ''Baykal'' karakterine can veren Burak Sergen, 19 yıllık hayat arkadaşı Işıl Sergen'den boşandı.

19 yıllık evlilik tek celsede bitti !
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Usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandığı öğrenildi. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi. Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için de dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi. Geçen haftalarda “Çukur” dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay ile “Aşk Halleri” isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.

 

 

Medyatava

burak sergen
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