  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi

''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi

Evleneceksen Gel adlı evlilik programında kendisine talip olan damat adayının maaşına, ’2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez’ diyen fenomen gelin adayı akaryakıta gelen zamlar sonrası tekrar gündem oldu.

2015 yılında Show TV’de Seda Sayan ile Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen “Evleneceksen Gel” programına katılan bir gelin adayı Çiğdem, kendisine talip olan damat adayına “2.5 milyar maaşla bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir kadınım. Aksesuarıma çok düşkünüm. Yaşantı tarzım çok farklı. 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini…” söyleriyle uzun süre gündem olmuştu.

Artan yakıt fiyatlarının ardından tekrar gündeme gelen gelin adayı Çiğdem, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

"ARABANIN DEPOSUNU 2.530 LİRAYA DOLDURDUM"
Başarılı oyuncu Ümit Erdim de fenomen olan gelin adayını paylaşarak helallik istedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim, "Seninle de çok dalga geçmiştik, hakkını helal et abla. Pazar günü arabanın deposunu 2.530 liraya doldurdum." yazdı.

 

Etiketler benzin mazot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimi
3 ay sonra açılacaktı... Sel felaketinde yıkıldı!
AK Partili belediye başkanını yasak aşk yaktı: ''İstifamı vereceğim''
BDDK kararı sonrası piyasada panik havası: ''Fiyatlar daha da artabilir''
Geçiş garantili köprülerden, yollardan ''kaçak'' geçenler yanacak
İdam sizin olsun, bu şerefsizi bize teslim edin!
Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı
Zam bekleyen emekliler 500 TL'sinden oldu, birileri yine affı kaptı!
NATO Zirvesi'ne damga vuran kareler: Erdoğan ve Biden sohbet etti
Asgari ücret ek zammı yarına kaldı