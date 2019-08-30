20 yaşında giydiği bikiniyi 68 yaşında tekrar giydi

İngiltere Cornwall'da yaşayan 68 yaşındaki model Suzy Monty 20'li yaşlarda giydiği bikiniyle poz verince ses getirdi. 10 yaşından bu yana modellik yapan Suzy, hala modellik yapmaya devam ediyor.

Kadınların sürekli kendisine genç görünmek için neler yaptığını sormaları üzerine konuşan Suzy, 'sağlıklı bir diyet, egzersiz, sigara içmemek ve alkol tüketmemek' cevabını vererek konuşmasını şöyle sürdürüyor: 'Her zaman sağlıklı beslendim. Sebze ve meyveleri her zaman zamanında tüketiyorum. Balık yemek masamın vazgeçilmezi.

Pilates yapıyor, köpeğimle 1-2 saat yürüyorum. Saçlarımı hiç boyatmadım ve hiç estetik operasyon geçirmedim. Bana hala İngiltere'nin çekici modeli diyorlar ama bu mesleği 70 yaşında bırakmak istiyorum.'