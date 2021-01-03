2021 yılının bombası! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile genç oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı, 2020 yılına bomba gibi düşmüştü. Yaşadıkları ilişkiyle uzun süre gündemden düşmeyen ikili, yollarını ayırmıştı.

Öte yandan komedyen Cem Yılmaz'ın Yılbaşı gecesi yaptığı manidar paylaşım "Azıcık aşım, ağrısız başım" notunun ardından genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da "2020 yılından dersimizi aldık" notu epeyce kafaları karıştırdı.

Serenay'ı yeniden takibe aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, şu günlerde Sol Yanım dizisinde Asena karakterine can veren Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak çiftin mutluluğu da sene bitmeden son buldu ve iki ünlü isim yollarını ayırdı. Bir süredir sessiz olan çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz takipten çıktığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı yeniden takibe aldı.

Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile sosyal medyadan yeniden takipleşmesi olay oldu. Bu hamle barıştılar haberlerine yoruldu. İkilinin yeniden takipleşmesi barıştıkları iddiasını güçlendirdi.