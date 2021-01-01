SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Ocak 2021 08:02

2021 yılının ilk ''sosyal linç''ini Vedat Milor yedi!

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından attığı tweet ile 2021’deki ilk linç kurbanı oldu. Milor'un söyledikleri yanlış anlaşılınca açıklama yapmak zorunda kaldı.

2021 yılının ilk ''sosyal linç''ini Vedat Milor yedi!
A+ A-

Gastronomi yazarı ve TV programcısı, Vedat Milor, korona virüs salgını nedeniyle, risk grubunda bulunması sebebiyle pandemi sürecinde restorana gidemedi.

Bu durumu bir ironi ile sosyal medyada paylaşan Milor, “Bu yıl yediğim en iyi yemeklerin hepsini ben ve eşim Linda Milor yaptı. Bu ayıp tüm restoran sektörüne yeter!” dedi.

Pandemi nedeniyle restoranların sadece paket servise açık olması ve sektörün yaşadığı sorunları yaan sosyal medya kullanıcıları ise Vedat Milor’a tepki gösterdi.

 Tepkiler üzerine Vedat Milor “Yani çıldırmamak elde değil Şu tiviti bile ciddi sanmak için ne biliyim ya beni bugün takip etmeye başlamış olmaları lazım ya da... Bu ironi olmasa, yani gerçek olsa ve gerçekten restoranlardan iyi yemek yaptığımızı düşünsem zaten görgü ve anlayış gereği bunu yazmamak gerekir” mesajlarıyla “ironi”yi anlattı.

linç , vedat milor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM