2021'in en popüler kadın oyuncuları belli oldu
2021'in en popüler kadın oyuncuları belli olurken listenin başında başarılı oyuncu Hande Erçel yer alıyor.
2021'in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 2. Sayfa'de yer alan habere göre Hande Erçel zirvede yer aldı.
Erçel'i Su Burcu Yazgı Coşkun, Ayça Ayşin Turan, Demet Özdemir, Ebru Şahin, Tuba Büyüküstün, Sıla Türkoğlu, Cemre Baysel, Damla Sönmez ve Burcu Özberk takip etti. Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oyan Burcu Özberk listede ilk beşe giremedi.
Burcu Özberk fanları listeyi beğenmezken Gökçe Bahadır'ın listede olmaması da tepki çekti. İşte en popüler kadın oyuncu sıralaması:
Hande Erçel
Su Burcu Yazgı Coşkun
Ayça Ayşin Turan
Demet Özdemir
Ebru Şahin
Tuba Büyüküstün
Sıla Türkoğlu
Cemre Baysel
Damla Sönmez
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