2023 Eurovision'un logosu ve sloganı açıklandı

Bu yıl İngiltere’de yapılacak olan Eurovision şarkı yarışmasının logosu ve sloganı açıklandı.

Britanya’nın Liverpool kentinde 15 Mayıs'ta düzenlenecek olan Uluslararası Müzik Yarışması Eurovision 2023’ün logosu ve sloganı belli oldu.

BBC'nin aktardığına göre; Eurovision 2023 için slogan olarak ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) seçildi. Logo ise birlikte atan kalplerden oluşuyor.

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması, geçen yıl birinci olan Tvorchi grubunun ülkesi Ukrayna’nın Kiev şehrinde yapılacaktı. Ancak güvenlik sebebiyle Liverpool’a alındı.

Avrupa çapında bir yayıncılık deneyi olarak ilk kez 1956 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının bu yılki slogan ve logosunun yarışmanın köklerini yansıttığı belirtildi.