2025 Grammy ödüllerini kazananlar belli oldu
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Grammy 2025 ödüllerini kazananlar açıklandı. 67’nci Grammy Ödülleri son çeyreğine girerken, 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyonce, en iyi country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67’ncisi, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Beyonce, Andre 3000 ve Kendrick Lamar gibi sanatçılar önemli ödüller kazanarak gecenin en dikkat çeken isimleri oldu. Ayrıca, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter de ilk Grammy ödüllerini aldı.
Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.
Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:
Yılın Kaydı
‘Not Like Us’ Kendrick Lamar
Yılın Albümü
‘Cowboy Carter’ Beyoncé
Yılın Şarkısı
‘Not Like Us’ Kendrick Lamar
En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan
Yılın Yapımcısı
Daniel Nigro
Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen
En İyi Pop Solo Performansı
‘Espresso’ Sabrina Carpenter
En İyi Dans Pop Kaydı
‘Von Dutch’ Charli XCX
En İyi Dans/Elektronik Albüm
‘Brat’ Charli XCX
En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı
‘Die With a Smile’ Lady Gaga and Bruno Mars
En İyi Pop Vokal Albümü
‘Short n' Sweet’ Sabrina Carpenter
En İyi Dans/Elektronik Kayıt
Justice & Tame Impala - Neverender
En İyi Remiks Kaydı
‘Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)’, FNZ ve Mark Ronson, remiksçiler (Sabrina Carpenter)
En İyi Rock Performansı
‘Now and Then’ The Beatles
En İyi Metal Performansı
‘Mea Culpa’ Gojira, Marina Viotti ve Victor Le Masne
En İyi Rock Şarkısı
‘Broken Man’ Annie Clark
En İyi Rock Albümü
‘Hackney Diamonds’ The Rolling Stones
En İyi Alternatif Müzik Performansı
‘Pire’ St. Vincent
En İyi Alternatif Müzik Albümü
‘All Born Screaming’ St. Vincent
En İyi R&B Performansı
‘Made for Me’ Muni Long
En İyi Geleneksel R&B Performansı
‘That’s You’ Lucky Daye
En İyi R&B Şarkısı
‘Saturn’ Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon ve Scott Zhang
En İyi Progresif R&B Albümü
‘So Glad to Know You’ Avery*Sunshine
‘Why Lawd?’ NxWorries (Anderson Paak and Knxwledge)
En İyi R&B Albümü
‘11:11 (Deluxe)’ Chris Brown
En İyi Rap Performansı
‘Not Like Us’ Kendrick Lamar
En İyi Melodik Rap Performansı
‘3:AM’ Rapsody featuring Erykah Badu
En İyi Rap Şarkısı
‘Not Like Us’ Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)
En İyi Rap Albümü
‘Alligator Bites Never Heal’ Doechii
En İyi Müzikal Tiyatro Albümü
‘Hell's Kitchen’ Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis ve Maleah Joi Moon, baş vokalistler; Adam Blackstone, Alicia Keys ve Tom Kitt
En İyi Country Solo Performansı
‘It Takes A Woman’ Chris Stapleton
En İyi Country İkilisi/Grup Performansı
‘II Most Wanted’, Beyonce ve Miley Cyrus
En İyi Country Şarkısı
‘The Architect’, Shane McAnally, Kacey Musgraves ve Josh Osborne, şarkı yazarları (Kacey Musgraves)
En İyi Country Albümü
‘Cowboy Carter’ Beyonce
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DHA
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