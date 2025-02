2025 Grammy ödüllerini kazananlar belli oldu

Grammy 2025 ödüllerini kazananlar açıklandı. 67’nci Grammy Ödülleri son çeyreğine girerken, 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyonce, en iyi country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67’ncisi, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Beyonce, Andre 3000 ve Kendrick Lamar gibi sanatçılar önemli ödüller kazanarak gecenin en dikkat çeken isimleri oldu. Ayrıca, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter de ilk Grammy ödüllerini aldı.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.

Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:

Yılın Kaydı

‘Not Like Us’ Kendrick Lamar

Yılın Albümü

‘Cowboy Carter’ Beyoncé

Yılın Şarkısı

‘Not Like Us’ Kendrick Lamar

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Yapımcısı

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı

‘Espresso’ Sabrina Carpenter

En İyi Dans Pop Kaydı

‘Von Dutch’ Charli XCX

En İyi Dans/Elektronik Albüm

‘Brat’ Charli XCX

En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı

‘Die With a Smile’ Lady Gaga and Bruno Mars

En İyi Pop Vokal Albümü

‘Short n' Sweet’ Sabrina Carpenter

En İyi Dans/Elektronik Kayıt

Justice & Tame Impala - Neverender

En İyi Remiks Kaydı

‘Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)’, FNZ ve Mark Ronson, remiksçiler (Sabrina Carpenter)

En İyi Rock Performansı

‘Now and Then’ The Beatles

En İyi Metal Performansı

‘Mea Culpa’ Gojira, Marina Viotti ve Victor Le Masne

En İyi Rock Şarkısı

‘Broken Man’ Annie Clark

En İyi Rock Albümü

‘Hackney Diamonds’ The Rolling Stones

En İyi Alternatif Müzik Performansı

‘Pire’ St. Vincent

En İyi Alternatif Müzik Albümü

‘All Born Screaming’ St. Vincent

En İyi R&B Performansı

‘Made for Me’ Muni Long

En İyi Geleneksel R&B Performansı

‘That’s You’ Lucky Daye

En İyi R&B Şarkısı

‘Saturn’ Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon ve Scott Zhang

En İyi Progresif R&B Albümü

‘So Glad to Know You’ Avery*Sunshine

‘Why Lawd?’ NxWorries (Anderson Paak and Knxwledge)

En İyi R&B Albümü

‘11:11 (Deluxe)’ Chris Brown

En İyi Rap Performansı

‘Not Like Us’ Kendrick Lamar

En İyi Melodik Rap Performansı

‘3:AM’ Rapsody featuring Erykah Badu

En İyi Rap Şarkısı

‘Not Like Us’ Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

En İyi Rap Albümü

‘Alligator Bites Never Heal’ Doechii

En İyi Müzikal Tiyatro Albümü

‘Hell's Kitchen’ Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis ve Maleah Joi Moon, baş vokalistler; Adam Blackstone, Alicia Keys ve Tom Kitt

En İyi Country Solo Performansı

‘It Takes A Woman’ Chris Stapleton

En İyi Country İkilisi/Grup Performansı

‘II Most Wanted’, Beyonce ve Miley Cyrus

En İyi Country Şarkısı

‘The Architect’, Shane McAnally, Kacey Musgraves ve Josh Osborne, şarkı yazarları (Kacey Musgraves)

En İyi Country Albümü

‘Cowboy Carter’ Beyonce

