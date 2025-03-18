2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu açıklandı

Gelecek yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu Conan O’Brien üstlenecek.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek 98’inci Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu. O’Brien, bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin sunuculuğunu da üstlendi. Kendiyle dalga geçtiği absürt komedi tarzıyla bilinen O’Brien, 28 yıllık kariyerine 2021’de son verdikten sonra ‘Conan O’Brien Must Go’ adlı seyahat programıyla yeniden ekrana döndü. O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.

Academy CEO'su Bill Kramer ve Academy Başkanı Janet Yang, komedyenin Oscar sahnesine geri döneceğini açıklarken O’Brien, “Gelecek yıl Oscarlara ev sahipliği yapmamın tek nedeni, Adrien Brody'nin konuşmasını bitirdiğini duymak istiyorum” ifadelerini kullandı.

DHA