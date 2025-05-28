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  3. 22 gündür tutuklu rapçi Lvbel C5 için yeni gelişme

22 gündür tutuklu rapçi Lvbel C5 için yeni gelişme

22 gündür tutuklu rapçi Lvbel C5 için yeni gelişme
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''Havhavhav'' şarkısıyla adından söz ettiren rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ünlü rapçi hakkında tahliye kararı verildi.

Son dönemde ''Havhavhav'' adlı şarkısıyla adından söz ettiren LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 

 

DHA

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Etiketler lvbel c5 rapçi hav hav hav süleyman burak bodur
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