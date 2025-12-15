22 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Beyaz Show'un yeni bölümünden ilk tanıtım geldi

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve tam 22 yıl boyunca evlerimize konuk olan Beyaz Show geri dönüyor...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün 22 yıl boyuncu aralıksız yayınlanan şov programı Beyaz Show yıllar sonra ekranlara geri dönüyor.

Son bölümü 2018 yılında yayınlanan Beyaz Show için bir süredir hazırlıkların sürdüğü biliniyordu.

İlk bölümü 6 Aralık 1996’da Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show tam 29 yıl sonra yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

22 sezon boyunca her hafta yayınlanan Beyaz Show son olarak 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

Beyaz Show'un yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz kesinleşmemiş olsa da Kanal D Beyazıt Öztürk ile Beyaz Show'un yakında izleyiciyle buluşacağını dikkat çeken bir tanıtım videosuyla ilan etti.

Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

TV 8 ekranlarında yayınlanması bekleniyordu ama...

Hatırlanacağı gibi 31 Aralık 2024 gecesi TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturan ve gecenin sonunda şampiyon olan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında TV8 ekranlarında yayınlanacağını duyurmuştu.

Ancak görülen o ki Beyazıt Öztürk TV8 ile değil, Beyaz Show'un tek yayınlandığı kanal olan Kanal D ile anlaşmış.