3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti

Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek 3 ayı aşkın süredir tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

"Nikahta öğrendik"

Vefat haberini nikahta öğrendiklerini belirten Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek, "Dualarınızı bekliyoruz. Biz 1989 yılında İstanbul’a beraber geldik Bursa’dan. Erzurumluyuz biliyorsunuz. Bugünde kızımın nikahı vardı, nikahta öğrendik hemen buraya geldik. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ürek’in cenazesi, pazar günü Levent Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Fatih Ürek'in vefat haberini alan sanatçı dostları hastaneye geldi. Şarkıcı Gülben Ergen, hastaneye gelerek Ürek'in yakınlarına baş sağlığı diledi.

Hastaneden çıkan sanal medya ünlüsü Selin Ciğerci ise, "Ailesi ve en yakın arkadaşları içerideydi. En güzel günlerini konuştuk. Pazar günü toprağa verilecek. Menajeri Mert beyden zaten detayları öğrenirsiniz. Ben 15 yaşımdan beri tanıyorum. Çok erken bir ölüm oldu. Çok fazla konuşamıyorum. Allah herkese sağlıklı, uzun ömür versin. Hayırlı aile nasip etsin" dedi. 

Hastaneden hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek ile ilgili açıklama

Liv Hospital Vadi İstanbul'dan yapılan açıklamada, durumu aniden kötüleşen ve kardiyak arrest gelişen şarkıcı Fatih Ürek’in yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Şarkıcı ve sunucu Ürek’in ölümüne ilişkin Liv Hospital tarafından yapılan açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30’da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

