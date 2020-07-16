3 yerli film yeniden vizyona giriyor

3 yerli film tekrardan vizyona girecek. Filmler, ikinci kez izleyici ile buluşacak.

NUH TEPESİ

Cenk Ertürk’ün yönetmenliğini yaptığı; 2019 yapımı, Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu’nun rol aldığı “Nuh Tepesi”, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki “Nuh Ağacı”nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir adamın, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

ZENGO

Başrollerinde Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı’nın oynadığı, Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un yönetmenliğini üstlendiği “Zengo”, kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bir kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini anlatıyor.

ARAF 4: MERYEM

Gökhan Arı’nın yönetmenliğini üstlendiği; Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen ve Damla Özovalı’nın rol aldığı korku filmi “Araf 4: Meryem”, çiçeği burnunda bir öğretmen ile aynı evde kaldığı arkadaşının başından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.





