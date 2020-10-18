33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço: Karım genç ben aslan gibiyim

Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. UçanKuş TV muhabirinin sorularını cevaplayan çift, ilişkilerinin iyi gittiğini, 3 aylık evli olduklarını, ama hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi.

Nuri Alço’ya "bebek istiyorum" açıklaması da hatırlatıldı. Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın" dedi.



Alço'ya tüp bebek gibi bir yöntem düşünüp düşünmediği sorulunca eşi Burcu'dan "Bu soruyu yaş farkından dolayı mı sordunuz. Kabul etmiyorum" bu soruyu dedi. Nuri Alço ise "Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Ben de aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun" dedi.